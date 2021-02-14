無黨籍高雄市議員黃捷罷免案失敗後，同為高雄市議員的高閔琳罷免案也引起各界關注，而先前被罷免的前桃園市議員王浩宇13日與高閔琳碰面，並為她加油。對此，有網友酸高閔琳，是先來體會一下被罷免的感覺嗎？

罷琳團體發起人陳清茂與夥伴9日到高雄市選委會遞交9533份連署書，至於是否對通過第二階段連署有信心，陳清茂則說，有信心，沒把握，中選會不是他所了解的。同時，對於高閔琳表示會直球對決，陳清茂則批評，「人家說一人一家代，公媽隨人拜，哪有叫人民跟你一起面對的？所以高議員，不要直球對決」。

對於高閔琳面臨罷免，王浩宇13日在臉書上PO出一張他到和高閔琳一起吃飯的照片，並表示，「沒事的」。對此，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》表示，高閔琳是先來體會一下被罷免的感覺嗎？並對2人開砲，「兩個護航萊豬的議員，不是應該吃萊豬嗎？吃什麼羊肉啊！」

同時，《韓黑父母不崩潰》也PO出一張照片，並在圖中寫道「閔0，妳現在是先來請教被罷免的感覺嗎？」、「兩個人吃什麼羊肉，怎麼不去吃萊豬？」

網友們也留言回應，「怎麼没有看到3Q」、「應該是去請教，如何當不分區市民代表」、「超前部署被罷後的生涯規劃嗎？」、「萊豬議員因該多示範怎麼吃萊豬，妳們這樣對得起蔡總統嗎？」。

高閔琳 高雄市議員 是先來體會一下被罷免的感覺嗎？ 兩個護航萊豬的議員，不是應該吃萊豬嗎？吃什麼羊肉啊！ #高閔琳 #王浩宇 罷免王浩宇 罷免高閔琳 由韓黑父母不崩潰發佈於 2021年2月12日 星期五

(中時新聞網)