向來以「大嘴巴」聞名的球評帕金斯再次開口，他在節目中表示，如果有一支球隊能阻止湖人奪冠，那就是爵士隊了。

帕金斯強調，當你仔細觀察爵士這支球隊的時候，你會很驚訝地發覺，他們全隊沒有一個球員是會扯後腿的，全員皆是可用之兵，他們擁有奪冠球隊的所有元素。

帕金斯進一步說，「你想要防守？他們防守是聯盟前五；進攻？他們也是聯盟前五。他們還有一位優秀的總教練史奈德，他的執教非常具備經驗。你再看他們的陣容，他們有波達諾維奇、克拉克生如此優質的射手，甚至克拉克生在我眼裡是最佳第六人候選人，他目前得分領跑全聯盟的替補。」

帕金斯表示，爵士還有英格利斯以及法佛斯當替補中鋒。至於康利這賽季打得像我們之前在灰熊看到的那樣。米契爾這賽季可以投籃可以得分，我們在季後賽中見識過，但現在他在其他方面也取得進步，他能夠讓隊友變得更好，他一直在創造機會，給隊友出手得分機會。

帕金斯最後以稱讚的口吻說，所以目前來看，爵士是唯一能夠擊敗衛冕軍湖人的球隊。爵士與湖人本季尚未交手過，雙方預計25日在猶他主場迎來首戰，目前爵士以21勝5敗戰績力壓湖人（21勝6敗），排名全聯盟第一。

(中時 )