Darren抱著剛出生的兒子一臉幸福。（杰威爾提供）

Darren抱著剛出生的兒子一臉幸福。（杰威爾提供）

邱凱偉（Darren）與老婆Vivi求子5年多，終於在大年初三喜獲情人節寶寶！老婆的前世情人在西洋情人節的今天早上報到，身高49公分，體重3180公克，是個頭好壯壯的小牛寶，夫妻倆開心地笑說：「這真是彼此收到過最特別又最有意義的情人節禮物！」

對於特別選定在2月14日情人節這天迎接寶寶的到來，Darren表示，其實這是夫妻倆給予寶寶的另一種浪漫祝福，他們希望孩子以後長大也可以當一個有情有義的完美情人，好好呵護另一半！

當真的把寶寶抱在懷裡時，Darren直呼這一刻真的好感動，他也特別幫寶寶取了英文名「 Travis 」，因為他覺得人生很像一段旅程，希望兒子長大後能在這段旅程中多嘗試多體驗不同的事情，好好享受人生！

Darren前陣子創下同時有公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》、三立《羅雀高飛》、央視《小娘惹》三部戲上檔紀錄，新的戲劇作品也陸續拍攝中。他以往的農曆新年時常因為拍戲而無法在台灣過年，當他去年上半年一確定太太Vivi懷孕之後，便跟公司提出太太預產期時的停工要求，希望可以全程專心的好好陪伴太太生產，不願意錯過這個重要時刻！

Darren與Vivi 求子5年終於成功受孕後，夫妻倆開心之餘，便開始投入各自角色的工作中，Darren除了拍戲之外，也參加許多綜藝及外景節目錄製，比較少上綜藝節目他，一口氣上了《大尋寶家》、《請問今晚住誰家》、《紅白藝能大賞》、《飢餓遊戲》、《請問你是哪裡人》、《愛玩客》、《地球黃金線》等節目，不只受到各製作單位喜愛，也延續戲劇播出熱度！而身材外型一向保養有佳的新手媽媽Vivi，則為了健康養胎開始研究營養學，除了日常遵守醫生的叮嚀，也開始改變自己的飲食習慣，她不是因為懷孕而減肥，而是因為懷孕開始好好檢視自己日常吃的東西，Vivi發現，原來選對適合吃的東西，擇食的力量是很大的！整個孕期她也健康達成孕期只增重7公斤的目標，讓她近期一直被問到如何達成，Darren笑說，Vivi坐月子期間可以開個clubhouse房間好好分享，一一為有需要的人解答！

(中時 )