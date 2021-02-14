對前總統馬英九籲接受大陸疫苗，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時14日表示，大陸疫苗不是我們的候選疫苗。（盧金足攝）

馬英九籲蔡總統接受大陸疫苗 陳時中：大陸未列入我們候選疫苗

前總統馬英九呼籲，如果中國大陸給我們疫苗，請蔡英文總統不要拒絕。衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時14日表示，大陸疫苗不是我們的候選疫苗，主要是一些相關技術性資料並不完備，科學性資料也沒有發表過。至於馬英九這樣說法，是不是因為中國大陸已經有跟我們接觸？陳時中說，「那就可能他有吧，我是沒有這樣的一個訊息」。

陳時中今日中午十一時陪同副總統賴清德到台中市春節慰勉勞動部勞力發展署中彰投分署檢疫所值勤人員，對媒體詢問，全球搶疫苗，馬英九提出接受大陸疫苗建議的看法？

陳時中說，大陸疫苗不是我們的候選疫苗，主要是一些相關的技術性資料並不完備，科學性資料也沒有發表過，所以沒有列入我們候選疫苗。

至於馬英九這樣說法，媒體追問，是不是因為中國大陸已經有跟我們接觸了？陳時中四兩撥千斤的表示，「那就可能他有吧，我是沒有這樣的一個訊息」。

一整年忙於坐鎮防疫，過年有沒有最想做的事？陳時中強調，希望能夠繼續「＋0加零」，但這不是他能夠做的，基層對防疫很有貢獻的單位，過年去看看他們，不管是醫院，集中檢疫所，「都是我們重要努力守住，防疫最重要的堡壘」。

(中時 )