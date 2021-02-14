今年的大年初三，同時也是西洋的情人節，許多國民黨立委也在社群平台祝福大家情人節快樂，其中藍委費鴻泰分享和夫人的合照放閃，蔣萬安則是製作小卡片祝福，意外釣出單身網友的回應。

今天（14日）是大年初三，也是情人節，蔣萬安一早就在臉書發文表示，「大家還記得今天是2/14情人節嗎？大家都喜歡怎麼過情人節呢」？蔣萬安認為，「不管你是穩定交往中、單身貴族、白頭偕老夫妻、曖昧ing、還是自發性單身請大家給身邊的人一句愛的告白吧！祝大家情人節快樂」！文末，蔣萬安特地Hashtag，「你們都是某個人心上最棒的存在」。

蔣萬安祝賀情人節快樂。（圖片摘自蔣萬安臉書）

沒想到蔣的這番言論，意外釣出單身網友的回應，「哈哈！單身久，差點忘了！Happy Valentines Day」、「單身快樂」、「一個人也能情人節快樂」，其他網友也開心回應，「委員情人節快樂」、「『你們都是某個人心上最棒的存在』，這句話真的很棒，情人節快樂喔」、「委員祝你跟你的夫人情人節快樂」，更有網友趁亂告白，「未來市長好，我全家支持你」。

此外，費鴻泰也在臉書分享和夫人合照的照片，並發文表示「祝福2021情人節快樂」，許多支持者也在其po文底下留言表示，「情人節快樂」、「祝福費委員賢伉儷新年快樂，情人節甜甜蜜蜜」、「最優質的良心政治家，有您真好！祝賀大家幸福快樂，學習賢伉儷的恩愛相處之道，榮耀神恩」、「祝福委員伉儷情人節快樂，天天開心年年順心如意，最重要平安健康」。

費鴻泰分享和夫人合照放閃。（圖片摘自費鴻泰臉書）

(中時新聞網)