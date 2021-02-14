2022年地方選舉將至，國民黨內最有可能出馬角逐台北市長的人選，立委蔣萬安呼聲最高，面對外界的點名，蔣萬安近日鬆口表示「該是我要扛的責任，我不會迴避」。對此，前總統馬英九表示，這種參與的精神，是國民黨未來成功很重要的基礎。

馬英九今(14日)和國民黨黨主席江啟臣、資深媒體人趙少康一同前往三重先嗇宮參拜，對於趙少康回歸國民黨，並表態不排除參與2022年和2024年選舉，馬英九表示，「少康兄願意回國民黨，和我們一起奮鬥，讓我們感到很振奮，也非常欣慰，希望他的行動能鼓舞更多失聯黨員回來，這樣國民黨才更有希望」。

針對疫苗問題，馬英九指出，現在號稱買到疫苗了，但還要好幾個月才能拿到，疫情變化很大，未來情況如何我們也不知道，他的用意是提醒蔡政府，能多一個來源就不要放棄，不要立刻拒絕，多一個選項，對國民健康的保障，就多一分力量。

至於蔣萬安鬆口表態要參選台北市長，馬英九連說3次「很好啊」，他認為這種參與的精神，是未來國民黨成功很重要的基礎，少康兄能回來，萬安兄能承擔責任，都是非常正面的現象。

此外，趙少康今也對蔣萬安表態參選做出回應，並表示，蔣萬安贏得選戰機率很高，他支持能夠勝選的人。

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(中時新聞網)