一名網友公開老家特殊的過年初一習俗，阿公阿嬤會在除夕夜晚上，在家中3間廁所放1200元的紅包，只要初一第一個進廁所上大號的人，就可以領走紅包，阿嬤事後甚至會進去廁所「聞味道」，確認有如廁，他日前發現這是他們家獨有的習俗；有網友留言說，可能是初一要早起，長輩才會想出此方式，要大家自願早起搶紅包。

該網友在Dcard上發文表示，他小時候至今，家中都有一個特殊的過年習俗，每年除夕夜晚上，阿公阿嬤會在老家的3間廁所放裝有1200元的紅包，家中成員只要初一第一個進廁所上大號的人，就可以拿走紅包；因此每年他與2位叔叔、弟弟都會去搶三間廁所，「為了怕作弊，拿完紅包後，阿嬤還會進去聞聞看，確認是不是真的有拉。」

阿公阿嬤會在除夕晚上，在家中3間廁所放1200元的紅包，初一第一個進廁所上大號的人，就可以領走紅包。（圖/翻攝自Dcard）

該網友說，他一直以為「搶廁所紅包」是很正常的事情，結果他日前才發現，「活了21年發現，這個習俗好像就我家有」。許多網友則留言，「便秘的人好衰，拉不出來還拿不到錢」、「太酷了吧！第一次聽到」、「阿嬤還去聞哦哈哈」、「開始思考睡到自然醒跟1200哪個重要」、「那紅包上面的橘子會有人敢吃嗎」。

也有網友留言說，習俗上初一都要早起，象徵萬物復甦，因此家中長輩可能才想出這個方式，希望每個人早起上廁所；網友還說，拿到紅包後要把紅包內的錢拿走，因為初一拿空的紅包袋，代表裝好運、財力無限多無限滿，空的紅包袋保你機會運氣裝滿袋。

(中時新聞網)