是純友誼還是搞曖昧？

日常生活中不免會遇到送禮的場合，舉凡朋友生日、長官升遷、戀人紀念日等，只要送上一份禮物，就能向對方表達滿滿心意。不過送禮也要根據不同對象慎選，有時明明是想祝朋友生日快樂，卻送上100朵紅色玫瑰花，那簡直是太OVER啦！

為了避免尷尬情況發生，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議送哪些禮物根本曖昧指數破表，如果你對對方沒意思，記得避開這些容易產生誤會的禮物啊！

NO. 10 手錶

image source:unsplash（示意圖）

很多人會以為送手錶可以展現品味，還能給對方驚喜。不過網友指出，「手錶是有意義性的高價品」、「不是情人就不要送，就算你沒意思，人家也會以為你對他有意思」，除非是另一半送的，否則真的會讓人壓力很大，加上手錶的「錶」有「表白」的意味，報時的性質又有「每分每秒都想到你」的含義，可說是曖昧感十足的禮物之一。

NO. 9 錢包、卡夾

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由於每天都要使用到錢包、卡夾，所以許多網友認為送這些禮物，等於是讓對方每天都能想起你；網友也表示錢包其實是個相當私密的物件，因為可以從中看出一個人的用錢及生活習慣，「皮夾有很多個人習慣，會送皮夾相關通常是你們已經很親密」。此外，有網友認為送這些禮物「有點強迫別人換掉慣用皮夾」，除非是相當親密的人，否則會盡量避免。

NO. 8 手工、手寫卡片

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雖然朋友之間也可以互送卡片，但是許多網友認為，卡片可以用來表達平常不敢說出口的肉麻話，特別是手工、手寫卡片更是告白時刻的必備品，因此當收到別人的手工卡片時，常常會誤會是個「有好感的暗示」。不過也有網友認為，只要內容不要寫太誇張，適時送朋友卡片反而讓人感到窩心，甚至曖昧時期送卡片也是個進可攻、退可守的禮物選項。

NO. 7 內衣褲、睡衣

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網友普遍認為送內衣褲、睡衣等貼身衣物，是個相當明顯的性暗示，基本上只要不是另一半送的，收到的人心裡都會有種怪怪的感覺，「感覺很噁心」、「真的很變態」、「就是要你穿給他看的意思」，而且網友認為內衣褲、睡衣這類服飾，每個人喜歡的風格、審美觀都不同，是個非常容易踩雷又容易造成誤會的禮物。

NO. 6 名牌包

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時常可以看到網友分享自己在曖昧階段就狂送對方名牌包，最後戀情卻無疾而終的案例。很多人會以為送別人名牌包，特別是送女生，就能獲得對方的歡心，但許多網友認為，收到名牌包常常是「壓力大於開心的感覺」，畢竟一個名牌包動輒數萬、數十萬元，如果剛好又不是自己喜歡的款式，反而退也不是、收也不是，非常尷尬。

NO. 5 項鍊、手鍊、腳鍊

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項鍊、手鍊、腳鍊等飾品因為有「貼身」的性質，也是屬於比較私密的物件，有些專櫃賣的飾品更是要價不菲，因此網友都認為，送這類飾品不僅會讓人覺得壓力很大，還很容易讓對方誤會你想「鍊」住他的心，「項鍊非戀人送很容易搞壞關係」、「還沒在一起就送項鍊很沈重」，再加上飾品很難符合個人喜好，有網友透露「女生對於不喜歡的男生送項鍊反而苦惱」。

NO. 4 花

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或許是因為我們常常在各種電影、電視劇中看到「送花告白」的橋段，因此「送花就等於表白」的印象根深柢固地存在許多人的心中。除了鮮花以外，近年來也相當流行乾燥花、永生花等花束，但網友表示不管是收到哪種花，都會馬上聯想到對方是否有意思，「只會想收到喜歡的人的花」、「如果沒這個意思的話，收到會感覺很有負擔」。

NO. 3 香水、香氛

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香水、香氛可說是「體味」的象徵，因此許多網友覺得送別人香水、香氛，其實帶有強烈的性暗示，「送香水不就是希望你噴上我喜歡的味道，他想佔有你的意思嗎」、「覺得香水有親密的意味」。此外，也有網友指出，由於香水的味道非常個人化，很容易藉由香氣連結記憶，「聞著聞著就想起這是誰送的」，所以送人香水、香氛也同時暗示「希望你常想起我」。

NO. 2 巧克力

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「情人節送巧克力」已經成為不成文的習俗之一，因此許多網友在收到巧克力的時候，會第一個想到「對方是否喜歡我」，若是收到包裝精緻或是專櫃的巧克力，更會煩惱到上網發文「他送我這個巧克力到底是什麼意思？」另外網友都認為，在情人節或聖誕節送巧克力，是明顯到不能再更明顯的示愛表現，所以想送巧克力不是不行，只是沒有要告白的話，千萬要避免這些節日送出。

NO. 1 戒指

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曖昧指數第一名當然就是象徵婚約的「戒指」啦！由於戒指的意義非常特殊又明顯，許多網友都認為「戒指只會希望收到另一半送的」、「如果不是男友或者很要好的朋友，送這個我只覺得壓力超大、想遠離你」，就算是情人之間要送戒指，也很容易讓對方誤會「他是不是想跟我結婚了」；送朋友或同事戒指，嚴重的話還可能讓對方與另一半大吵一架，可說是危險指數非常高的禮物選項。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月09日至2021年02月07日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『曖昧系禮物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)