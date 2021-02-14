美國在拜登(Joe Biden)入主白宮後重拾多邊主義，德國網路媒體web.de指出，包括近期動作頻繁的美日澳印四方安全對話在內，美國正籌組多個聯盟，在政治、經濟、軍事、科技全面圍堵中國大陸，但由於經濟全球化，中國崛起很難阻止，這些聯盟僅能減緩北京邁向巔峰的速度。

軍事上包括四方安全對話機制與現有的五眼聯盟擴張為六眼聯盟。四方對話事實上不是美國發起，而是日本前首相安倍晋三2006年提出，旨在共同協力阻止中國大陸在印太地區擴張，此機制在川普(Donald Trump)任內有發展為實質軍事同盟趨勢，而拜登在與大陸國家主席習近平通話前，也早已先後完成與日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森(Scott Morisson)、印度總理莫迪(Narndra Modi)通話。

曾在印太區域有大量殖民地的英國、法國是四方安全對話機制擴大的潛在參加者，英國尤其積極。不過值得注意的是，日本倡議意在有盟友協力保障尖閣諸島(海峽兩岸分別稱此列島中最大島嶼釣魚島、釣魚臺)等東海島嶼主權，並確保和東南亞聯繫必經之路南海不被北京當局控制，但在中方觀點，這兩個區域是主權問題而非擴張。

其次是在原有美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國等五眼聯盟(Five Eyes)上加入日本，成為六眼聯盟，在情報和國防安全上遏制大陸。近期已有數個美國智庫主張此觀點，日本官方未曾表態，但共同社等媒體表達積極意願。

科技上，去年7月成立美國民間智庫CSG(中國戰略組)呼籲，美國聯合日本、德國、法國、英國、加拿大、荷蘭、韓國、芬蘭、瑞典、印度、以色列、澳洲，組成12國科技聯盟，共同應對大陸在太空探索、5G、物聯網、人工智慧、量子電腦等領域的科技競爭。

政治上則是拜登在競選時倡議的全球民主峰會，這會是個西式自由民主價值觀聯盟，不過現在美國自顧不暇，英國接棒。但日前有西方媒體指出，英國已經放棄將G7(七大工業國組織)擴大為D10(民主十國)的努力，因為德、法、義都不願降低歐洲影響力又針對經濟上舉足輕重的中國大陸，計劃拉攏的3國裡韓國也傾向中國，該國在香港國安法爭議上選擇沉默就是種表態。

經濟上被許多美國專家認為最難，現有的工具可能是CPTPP(跨太平洋全面進步夥伴關係協定)，該協定前身是美國前總統歐巴馬(Barack Obama)積極推動的TPP(跨太平洋夥伴關係協定)，但由於川普上任第4天就退出，改為現有協定後由協定內最大經濟體、美國親密盟友日本主導。

中國在簽署RCEP(區域全面經濟夥伴協定)後表達了加入CPTPP興趣，但被日本首相菅義偉稱不夠開放、難以符合標準而不太可能加入，所以美國要利用此協定來遏制中國經濟影響力，唯一的麻煩是其自身也非會員國。而且美國許多傳統政治、軍事上的盟友態度，也顯示CPTPP作用的侷限性，韓國在中國表態後才稱有意加入，已經加入的新加坡總理李顯龍則表示沒有多少國家會願意參與一個中國不在其中的聯盟。

德國前副總理兼外交部長賈布瑞爾(Sigmar Gabriel)則在德國《商報》(Handelsblatt)指出，歐洲經濟取決於運作中的全球化環境，因此歐洲、中國經濟脫鉤並不可行，除了德國以外，依賴汽車製造為支柱產業的波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克等國尤其難以承受，凡此均嚴重限制歐洲反對北京的能力。

中國研究專家席貝(Saskia Hieber)認為，參加美國發起的圍堵聯盟意味著「退出國際舞台」，她認為最有效方法還是透過現行的國際體制如聯合國、WTO(世界貿易組織)等，來使北京當局遵守國際規則，當然同時必須允許中國所爭取的對規則制定權的部分請求。

席貝說：「我們所有重要問題都需要中國來一起解決。環境、氣候變遷、經濟和貿易、能源轉型和減少碳排放，而且最不能忘記的問題就是軍備控制。」她認為，雖然西方經濟上嚴重依賴中國，中國也嚴重依賴世界貿易，因此國際合作體系仍在運轉，各種聯盟無法遏制中國崛起，但民主工業國家協調一致的對華政策仍能產生壓力，不過重要的是，必須讓中國沒有自身被針對的感受，而是讓中國加入這些聯盟或國際組織，並發揮其相應的、應得的影響力。

(中時新聞網)