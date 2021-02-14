打包沒吃完的食物再加熱吃，看似節儉美德，一旦保存不當恐產生致命危機！大陸一名身材壯碩的32歲的男子，某日突然感覺噁心，狂吐不止，送到醫院診療發現出現中毒症狀，還併發急性胰臟炎、腎衰竭以及肝功能損傷，最後慘失明、半身癱瘓。而這一切罪魁禍首都源自於冰箱內的「剩菜剩飯」。

綜合陸媒報導，大陸陝西省西安市一名叫做曾春的32歲男子，平常勤於健身，擁有180公分高，體重80公斤的壯碩身材。某日吃完冰箱內的隔夜菜後突然噁心嘔吐，全身無力。送醫檢查後發現他出現急性胰臟炎，後續又引發腎衰竭、肝功能損傷等病症，經過一個月的搶救後雖然保住一命，卻不幸失明以及下半身癱瘓。

對此，肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在節目《健康2.0》指出，一般的急性腸胃炎最常見的症狀就是腹瀉，而曾春出現的「急性胰臟炎」則是關鍵。蕭醫師表示，急性胰臟炎患者有8成的人很容易治療，但有2成的人會很嚴重，甚至會引發敗血性休克，而敗血性休克就有可能導致曾春後面出現的這一連串症狀。其中又以三酸甘油脂過高、體重過重、患有代謝症候群等問題的人為急性胰臟炎的高危險群。

至於急性腎衰竭，蕭醫師則解釋，最常見的狀況就是流到腎臟的血流不夠。因為腎臟為處理身體水分、電解質的重要器官，當腎臟血流不足會讓尿量減少，接著出現腎臟毒素、肌酸酐飆升等狀況，使患者噁心想吐，最後還可能因為電解質問題引發癲癇、水分排不出而下肢水腫、水分積在肺部出現呼吸急促等狀況。

營養師提醒有5種食物放隔夜最危險。（圖／截自健康2.0YouTube）

營養師趙函穎也在節目中特別提醒，有5種隔夜菜最危險，包括海鮮，因為可能原本就已經被汙染，而帶有腸炎弧菌或是本來就不新鮮，放到隔天毒素恐會倍增。還有半熟蛋，因為雞蛋有可能沾染到雞糞便中的沙門氏桿菌，即使加熱也無法殺死，所以建議雞蛋一定要吃全熟。

其他像是葉菜類和銀耳、蘑菇，據統計，隔夜之後上面的硝酸鹽會倍增，內含的農藥量也會變多，因此有可能引發慢性疾病。最後則強調，盛裝食物的容器應避免來路不明的不鏽鋼、鋁鍋，否則有可能會溶出毒素，所以一定要用玻璃或是陶瓷器皿盛裝隔夜菜，以降低汙染風險。

至於食物保存於冰箱的訣竅，趙函穎表示，食物的危險溫度帶是7度到70度，如果食物長期存放在這個溫度區間，大概1個小時就會開始孳生細菌，所以冰箱最好保持在4度左右，而且不要塞得太滿。再來是煮好後，買市售的真空冷藏袋分裝保存，避免生食和熟食的汙染。

(中時新聞網)