今(14日)天是大年初三，也是西洋情人節，台北市長柯文哲PO出和夫人陳佩琪的合照，並感謝陳佩琪從以前當醫生時，到現在當上市長，一路以來的支持，柯文哲更自爆自己不是一個浪漫的人，最大的願望就是陳佩琪能平安快樂，並和她一起白頭偕老，「一起變成老公公與老婆婆」。

柯文哲今在臉書上PO出一張和陳佩琪的合照，並表示，雖然他常說，情人節是商人促銷的計謀，但節日本身還是有存在的必要，那就是提醒自己要感恩。柯文哲指出，從過去當醫生，到現在當市長，陳佩琪總是支持著他，這讓他十分感動，「我早出晚歸、不說肉麻的話，但心中是感謝的」。

柯文哲坦言，自己不是一個浪漫的人，而他的願望就是希望陳佩琪能夠平平安安、健康快樂，這樣就好，「情人節快樂！」同時，他更對陳佩琪深情告白，希望能夠一起攜手到老，「謝謝我的另一半，一起變成老公公與老婆婆」。

網友們也留言回應，「真的是上輩子拯救全宇宙才能遇到這麼棒的老婆，情人節快樂」、「很浪漫的情話耶」、「最務實卻最甜蜜浪漫的願望」、「今天可真是貨真價實的，真心話」、「不過，市長現在進步了，會公開跟佩琪表示愛及感謝，可以一起變成老公公老婆婆真的很棒」。

雖然我常說，情人節是商人促銷的計謀，但節日本身還是有存在的必要，那就是提醒自己要感恩。 從過去當醫生，到現在當市長，陳佩琪總是支持著我。我早出晚歸、不說肉麻的話，但心中是感謝的。 我不是一個浪漫的人，我的願望就是她能平平安安、健康快樂，這樣就好。 情人節快樂！ #謝謝我的另一半 #一起變成老公公與老婆婆 由柯文哲發佈於 2021年2月13日 星期六

(中時新聞網)