日本東北地區昨夜發生規模7.3強震，造成100多人受傷與列車停駛。知名女作家柳美里也在社群網站貼出自家物品散落一地的景象。

路透社報導，這場規模7.3地震在午夜前不久發生，震源深度60公里，造成牆壁龜裂、窗戶震碎，同時在最靠近震央的福島引發土石流，就連距離數百公里遠的東京也明顯感受到搖晃。

地震在日本時間昨天晚上11時8分（台灣時間10時8 分）發生，數十萬棟建築物停電，但今天上午絕大多數已恢復電力。

不過仍有數千戶停水，居民帶著塑膠瓶罐在供水卡車旁排隊等待接水。

根據法新社，日本首相菅義偉今天上午在緊急內閣會議上說：「我們接獲通報在福島縣和宮城縣傳出許多人受傷，但截至目前未傳出有人喪生。」

日本內閣官房長官加藤勝信警告，接下來一週可能還會出現強烈餘震，且由於天氣預報會降雨，也可能出現更多土石流。

加藤勝信說，今天清晨時，福島和鄰近區域的173處緊急庇護所有250多人避難，且都有保持社交安全距離。但之後已有許多人返回自己住處。

日本放送協會（NHK）報導，地震造成至少104人受傷，其中多人骨折與遭到玻璃割傷。

這場地震沒有引發海嘯，核電廠也未傳出異常現象，但強震讓福島民眾回憶起2011年311大地震的恐怖情景，當時引發的巨大海嘯奪走1萬8000多條人命，也導致全球25年來最嚴重核災。

通往日本北部大部分地區的新幹線列車因沿途軌道毀損而停駛，一條沿線服務預計至少得等到16日才能恢復。

女作家柳美里也在社群網站推特（Twitter）上傳她位在南相馬市住家的照片，顯示震後家中書櫃的書、盆栽和物品掉落一地，寫說：「我聽到地殼發出隆隆聲響，接著又是一震。」

(中央社)