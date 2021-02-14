桃園市觀音區一名的翁姓男子今(14)日上午至草漯保障宮參香，欲離開時車輛突然拋錨擋住停車場出入口，影響進出的民眾，員警獲報後前往疏導交通並協助接電，讓男子的車輛順利發動，交通恢復順暢。

大園警分局草漯派出所於14日上午接獲報案，稱有一輛拋錨車擋住保障宮停車場出入口，請警方到場協助。警員葉文顯、徐雅珉、涂葰葳獲報前往查看，發現拋錨車停在停車場出入口車道上，已造成車輛堵塞，員警遂於現場疏導交通，引導車輛進出，並將拋錨車推至一旁安全處查看狀況。

男子向員警表示，他趁著初三空閒時至保障宮參香拜拜，但可能因為車子老舊加上多日未行駛，離開時車子突然熄火，怎麼發都發不動，且過年期間也找不到修車廠幫忙，正煩惱著不知該怎麼辦。

員警得知後，利用巡邏車上的備用電池及引線協助接電，總算讓拋錨車輛順利發動，男子連忙向員警道謝，員警也提醒他上路前要多加檢查車輛狀況，以免再次發生同樣的情形。

(中時 )