過年走春來文化部文化資產園區，可以欣賞歷史建築公賣局第五酒廠舊區（舊稱台中舊酒廠）的歷史建築，並可參觀無形文化資產技藝、保存技術展覽，過個充滿文化質感的好年。

1998年臺中酒場遷移至臺中工業區，為了保留老酒廠，臺中市政府在2002年將整個廠區登錄為「歷史建築」，為保存、維護及傳承文化資產，園區舊建築再利用為展演館，參觀時可細細品味文化資產的美學及藝術價值。

園區現正展出數項特展，包括「文化資產技藝．記憶特展」，展示重要傳統藝術保存者陳錫煌、錫工藝保存者陳萬能、傳統木雕與鑿花工藝保存者李秉圭等多位藝師作品；另在AR影片中，10位來自不同地域和產業的匠師展示曾屬於日常生活的傳統工藝製品，在虛實交疊中，大眾可以近距離體驗工藝製作技術精髓及傳統工藝品之頂真技藝。

另一「金玉滿堂-木雕特展」展出傳統工藝之美的壽匾、壽屏、神轎、供桌及門窗構件等藏品，由專業修復團隊進行修復後，梳理出材質、典徵、技法等，讓傳統工藝以新面貌呈現藝術價值。

還有「匠作築薪．2020文化資產保存技術展」展示專業大木匠司打造的漢式建築棟架，解譯臺灣大木作勾?疊的榫接技術，展現傳統建築營造的力與美。過年期間有特別的大木榫卯組裝DIY體驗活動，歡迎大眾參與。

(工商 )