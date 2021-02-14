一名網友過年期間到彩券行打工，辛苦工作了一整天，原本收到客人的紅包相當開心，沒想到回家打開後發現裡頭4張鈔票都是玩具鈔，讓他氣得直說「我寧願你不包，聽說這樣不吉利。」許多網友也痛罵該客人沒有水準，如此糟蹋人絕對不會買彩券發財，「好過分，要嘛就不要包」、「這樣捉弄人會有報應」。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他過年期間到彩券行打工補貼收入，每天都要站12小時，因為人潮很多，沒有辦法正常吃飯，疲累之下如果有客人給紅包，會非常開心，「有收到客人紅包不論大小都非常高興」，不過他日前回到家後打開某位客人給的紅包，竟然發現裡頭竟是玩具鈔票。

一名網友過年期間到彩券行打工，辛苦工作了一整天，原本收到客人的紅包相當開心，沒想到回家打開後發現裡頭4張鈔票都是玩具鈔。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友事後將照片PO在網路上，照片中4張照片都是玩具鈔，上頭印有「實習銀行玩具鈔票便利紙」，讓他氣得直說「我寧願你給紅而不包，聽說這樣不吉利」。許多網友則留言說，「好誇張唷，會有報應」、「一點水準都沒有」、「好過分，要嘛就不要包啊」、「也太糟蹋人了吧！這樣的人會發財才有鬼」、「這人這輩子會窮死，這樣捉弄人」、「真的包不起就不要包，包什麼假鈔啊」。

過年期間送紅包其實是門大學問，除了當然不能像原PO遭遇的收到假鈔外，新年紅包要用新鈔，讓領紅包者能煥然一新、新年新氣象，而且紅包袋要用新的、金額要雙數、紅包袋別封口、別把錢摺起來、包給長輩的紅包要逐年增加，如果想讓紅包份量重一點，可以多換些百元鈔來代替千元鈔，紅色百元鈔也更顯喜氣。

(中時新聞網)