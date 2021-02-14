副總統賴清德14日到台中市春節慰勉勞動部勞力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員，送上巧克力，祝情人節快樂，全台人民都愛你們。（盧金足攝）

「大家都愛你們」 賴清德情人節送巧克力慰勉防疫所

副總統賴清德14日到台中市春節慰勉勞動部勞力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員，今天適逢2月14日情人節，代表蔡英文總統致贈巧克力、總統紅包及福袋，感謝防疫人員犧牲假期堅守崗位，守護國人健康，陪同的衛福部長陳時中、醫福會執行長王必勝，賴清德表示「疫情嚴峻，台灣防疫有必勝的決心」。

賴清德表示，新冠肺炎情大家上緊發條，集中檢疫所是所有防疫體系中重要單位，但是也不為人所注意到的單位，新冠肺炎肆虐全球，台灣的表現相對成功，當然原因很多，蔡總統超前部署，立委大力支持，陳時中領導的疫情指揮表現傑出。

「醫護人中站在第一線，後勤有警政、民政，全體國人大力支持」，賴清德說，集中檢疫所扮演重要角色，防疫功能上，集中檢疫所的三個基本功能，即是國境的延伸，不讓帶有病毒的民眾直接走入社區，醫療體系到國內最前端，從數據中可以看出來，2萬多人只100分之一，檢疫是陽性，顯示沒有進入社區。

賴清德強調，檢疫過程對民眾而言，這也是緩衝區，安心檢疫，不必擔心會把病毒帶給家人，集中檢疫所服務的同仁辛苦，壓力很大，因為人數很多，每個人都可能帶有新冠肺炎病毒，經過醫療篩檢，後勤的支援壓力大。

賴清德考察防疫備品，表示「我代表蔡總統感謝大家」，帶來蔡總統的紅包，今天也是情人節，特別送上巧克力，代表「全國人民大家都愛你們」，還有蔡英文總統的福袋，祝福大家平安順利。

(中時 )