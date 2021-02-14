人潮聚集的早市，是扒手下手的熱區。（謝明俊攝）

為了防範扒手出沒作案，苗栗縣刑大大隊長游文勝特地到南苗市場宣導反扒。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

年節期間，苗栗縣各重要市集聚滿購物人潮，扒手如影隨行出沒作案，受到疫情影響，過去常見的扒竊集團八國聯軍的場面已不復見，多以本地扒手為主，苗栗縣警局為了確實遏阻扒手橫行，特別指派刑大大隊長等重要幹部在苗栗市、頭份市早市宣導，提醒民眾小心扒手就在身旁。

國內過去力推新南向政策，大幅開放東南亞國家免簽入境，結果引來大批越南扒手來台，另外，國際知名扒竊集團，如：蒙古、韓國、大陸桂林幫，都因受惠入境台灣簽證放寬，大量來台作案，除了集中在台北101大樓、九份等名景點作案，形成八國聯軍奇景外，全台各縣市重要市集、夜市，都是這些跨國扒手喜歡出沒的地點。

對扒竊集團有深入研究的資深刑警指出，扒竊集團不論國籍，相互都有合作默契，這些外籍兵團對國內各知名景點或是人潮眾多的市集並不熟悉，都有賴本國扒手協助引路，指點外籍扒手作案地點，過去警方就曾發現有國內老扒手協助指引越南扒手到處犯案，再從不法所得抽佣的情事。

受到新冠肺炎疫情影響，許多國家扒手因停航或是嚴格管控入境關係，使得許多國家扒手無法入境台灣，過去扒手八國聯軍的盛況，今年不復得見，但國內扒竊集團並未因而停擺，利用年節前後各地市集人潮匯集的機會，乘機撈把年節財。

苗栗縣內重要市場包括南苗市場、頭份市民族路早市等，以往在年節期間，都會有扒手出沒，伺機犯案，所以向來苗栗縣警局都會指派防扒勤務，專門提醒 範採購年貨民眾財物損失，今年，苗栗縣警局新任局長周煥興特別重視防扒竊勤務，特別指示刑大大隊長游文勝、副大隊長林育旺率隊至南苗市場與頭份市早市，直接向民眾廣播宣導防扒竊，應注意的包括手提包、背包、皮夾、手機或貴重物品切勿露白，勿放外側口袋或背包外側，放在靠近身體的內袋較為安全，背包向前背減少被扒竊的機率。

(中時 )