苗栗玉清宮主祀關聖帝君。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗玉清宮今年求出的五穀及人民籤分別為中吉的第30籤及中平的第93籤。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗玉清宮是縣內最重要的信仰中心之一，主祀關聖帝君，每年除夕夜子時，廟方都會向關聖帝君求問未來一年五穀及人民籤，今年五穀籤為中吉，並明示「秋期與子定佳音」意為至秋天以後才有較好消息，至於人民籤則為中平籤，去年乾旱問題，今年稍獲舒解，但須等到三伏天後，才有足夠雨水降臨。

苗栗市玉清宮，創建於1906年，廟中主祀關聖帝君，一樓正龕並供奉孚佑帝君、司命真君等。建廟超過百年，已成苗栗縣重要的民間信仰中心，舉凡民間的開工、動土、結婚、入宅等，都會到廟求問神問指示，廟內並有光明燈、太平福、安太歲等祈福解厄活動，也有非常多信眾到廟裡請求神尊保佑。

玉清宮在每年過年的除夕夜子時，廟方都會求問關聖帝君指示未來一年的運勢狀況，由恩主公透過籤詩來指示，內容分為五穀及人民等2個部分，其中人民籤有關於全體民眾，也可以視為國運籤。

今年的五穀、人民籤，分別抽中第30籤的中吉籤及第93籤的中平籤，第30籤籤詩內容為「奉公謹守莫欺心 自有亨通吉利臨 目下營求且休矣 秋期與子定佳音」廟方解釋目前影響全世界最重要的事件就是新冠肺炎疫情，依照籤詩內容走向，是要全民勿妄動，等待到秋天時間，自然會有好的轉變出現。

而第93籤籤詩內容則為「春來雨水太連綿 人夏晴乾雨又愆 節氣直交三伏始 喜逢滂沛足田園」廟方解釋去年下半年的乾旱問題造成國內民生嚴重影響，未來新的一年，乾旱問題可獲正面解決，但須等到夏天以後才有所緩解，雨水豐足狀況遠勝於去年。

(中時 )