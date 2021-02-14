電動車標竿企業特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)去年宣布計劃推出2.5萬美元(約70.63萬台幣)平價車款，卻未給時程表，僅說3年內推出。近期大陸科技媒體「IT之家」稱特斯拉中國區總裁朱曉彤證實此車由位於大陸的研究中心開發，2022年上市，但上海報業集團旗下網媒「科創板日報」今(14)日稱，相關人士表示此為謠言，朱曉彤從未說過這些話。

特斯拉去年1月在陸設立研發中心，預計今年中投入使用，當時馬斯克就表示要在中國大陸設計一款針對當地需求的原創車款，然後銷往全球，並稱「這會是件超級酷的事」。而不少陸媒報導，朱曉彤在受訪時表示，特斯拉目標就是在中國設計、研發、生產出原創車款，而研發中心就是目標的起點。

「IT之家」披露細節則相當具體，稱該車款將是掀背車，定價16萬人民幣，去年9月已獲批准，相關驗證會在今年3月完成，2022年會完成首批交付。另稱市場傳聞今年11月廣州車展特斯拉就會展示這款車，將取代Model 3成為特斯拉入門車款。

在「IT之家」消息前，也有消息稱此車款將被命名為Model 2，會是Model去除尾部的瘦身版，新車將同時滿足中國大陸、歐洲的低價掀背小車需求，續航里程是350至450公里。事實上，馬斯克在參訪德國推動柏林廠時的確曾承認，特斯拉應該做出掀背車，並形容現有車款要在歐洲都會區內停車是場災難。

無論中國動態如何，馬斯克最近可能也無暇顧及新款車，2021年他似乎更熱衷於在Twitter上扮演資產推手角色，已經有包括Clubhouse在內至少6-7檔股票經他推薦暴紅、大漲，特斯拉投入15億美元到比特幣(Bitcoin)也引發這種加密數位資產價格飆漲，有法界人士指出，SEC(美國證券交易委員會)可能調查此事。2018年馬斯克曾因涉及證券詐欺被SEC調查，最後付4000萬美元和解。

(中時新聞網)