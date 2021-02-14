國道一號南北雙向下午1點起實施高乘載管制，一早至中午出現大量車潮，走走走停停、小事故不斷。（謝瓊雲攝）

國道一號南北雙向下午1點起實施高乘載管制，一早至中午出現大量車潮，走走走停停、小事故不斷。（謝瓊雲攝）

國道一號南北雙向下午1點起實施高乘載管制，一早至中午出現大量車潮，走走走停停、小事故不斷。（謝瓊雲攝）

大年初三情人節，走春和情侶約會踏青讓國道湧現出遊車潮，國一、國三號中部路段，一早至中午都維持雙向車多壅塞，走走停停、小事故不斷，國道警方呼籲民眾上國道前先查詢相關路況資訊，或改走替代道路、避開塞車路段。

天氣好，初三走春和情人節約會讓處處都是車潮人潮，為了避開下午1點實施高乘載管制，許多約會踏青與走春民眾提早上路出門，一早國一、國三湧現車潮，小事故警方都迅速前往排除，仍有許多路段車速不到40公里，甚至回堵到交流道下平面路段。

國道警三大隊表示，今天上午10點多起到中午，國道一號北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里車多，時速約在40公里以下，台中交流道至豐原交流道甚至出現20公里以下的紫色警示。南下彰化系統至西螺路段車多，時速僅40至60公里，發生多起擦撞小事故，已迅速排除。

國道三大隊指，今日出遊車潮眾多，且自下午1時起實施高乘載管制，不少出遊民眾選擇提前上國道，導致南北雙向車多壅塞，已派遣線上巡邏車於北向172.5公里避車彎重守疏導，並加強小區域巡邏。

國道警七大隊則表示，國道三號北向快官至中港系統，時速僅30、40公里，匯入彰化系統前後路段，更一度僅剩下19公里低速；南向烏日至名間路段，車速也只有20、30公里，中興系統至中興段，也出現紫色警示、車速只有18公里；另外，國道六號東向霧峰系統至東草屯等路段，也都維持20、30公里。

國道警方呼籲，國道1號埔鹽系統南北向入口匝道今天全天封閉；今、明兩天（14、15日）7時至19時封閉國道1號王田雙向入口，且13時至18時間實施高乘載管制。建議用路人南北長途走國三，短途則不要上國道，選擇替代道路不用等，並請多多搭乘公共運輸工具。

(中時 )