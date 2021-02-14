雖然部分共和黨議員倒戈支持彈劾美國前總統川普，但在眾多同黨議員護航下，川普二次彈劾案最終仍以57比43的未達彈劾三分之二的門檻下遭否決。對此，美國總統拜登發表聲明指出，即使參議院不能定罪川普，但他遭起訴的本質仍不變；不過美聯社分析指出，彈劾案未能過關，其實讓面臨政黨惡鬥的拜登政府施政暫時不被彈劾案拖走，白宮總算可以在川普卸任後展開新頁章。

據《福斯新聞》報導指出，在參議院投票否決川普的彈劾案後數小時，拜登發表聲明指出「雖然最終的投票並未將川普定罪，但他遭起訴的本質仍無庸置疑」，「即使像是參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等投下反對票的共和黨議員們，都認為川普的行為是令人蒙羞的失職，不論在實質上或者道德上都必須為引起國會暴動負責」。

不過，美聯社指出，川普的彈劾案隨著未能在參議院過關而告一段落，反而能讓拜登政府開啟施政新章。報導指出，拜登與其團隊渴望走出讓兩大黨陷入惡鬥彈劾案，政黨鬥爭也造成總統與民主黨推動施政議程，以及處理像是新冠疫情的歷史性危機造成極大挑戰，而彈劾案結束也讓眾多施政議題不會因此失焦。

報導指出，拜登的聲明雖然仍重話譴責川普需替國會動亂負責，但隨後也表示「這是美國歷史上悲傷的一刻，提醒我們民主仍是脆弱的；身為美國人，我們每一位都有責任與義務捍衛真相以及打擊謊言，特別是領導人；身為美利堅合眾國，這是我們必須共同承擔的任務」，可見他仍期盼國家團結。

(中時新聞網)