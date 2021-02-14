【現場直播】越南新增台籍輸出病例 疫情指揮中心記者會說明最新情形｜2020.2.14

今天是大年初三，國內新冠肺炎再度零確診，農曆牛年以來，今天已是連續2天境外、本土都加零。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自主持記者會與大家拜年，並表示上次2天0確診已是78天前，希望這樣的情況可以繼續。

陳時中表示，社區回溯採檢部分，應採3501人，已採3423人，其中3414人為陰性，有78人因為離境或已經死亡所以沒辦法採，剩下9位已安排採檢；部立桃園醫院全體工作人員血清檢查部分，1759人已採1758人都是陰性，僅第二階段血清抗體有一人待採檢，預計2月16日採檢，以及第一階段血清抗體有1人呈弱陽性須二採，將在2月15日採檢。

為何今日零確診還是開了疫情記者會？陳時中表示，其實這是和大家有約，原本指揮中心說好要放假2天，怕今天爽約所以還是開了記者會。在今天的記者會後，陳時中也特別給媒體送上巧克力，祝福大家新年快樂、情人節快樂。

截至目前，國內共累計937名新冠肺炎確診案例，分別為821例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商（案530）移除為空號。

部立桃園醫院專案採檢結果。(指揮中心提供)

部立桃園醫院目前隔離14天人數。(指揮中心提供)

指揮中心提醒，春節期間民眾走春拜年、出入公共場所的機會增加，由於許多場所具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象(不認識的人)的特性，有較高的感染與傳播風險，因此提醒民眾出入公共場所，或無法與他人保持社交距離時，請務必佩戴口罩；同時也請落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

(中時新聞網)