台南市上個月21日傳出1名男直播主被擄走，遭上銬脫光衣服逼唱歌凌虐2天，直到付出60萬元贖金並簽下本票才脫身，台南警方對此表示目前已由檢察官指揮偵辦，已掌握特定犯案對象，另有數名共犯在逃，全力查緝中。

台南市唐姓男直播主在網路上經營精品服飾，上個月21日晚間到安平區1家便利商店購物時，遭數名男子強行押走，軟禁2天中，手腳被上銬脫光衣服唱歌凌虐，直到親友支付60萬元才被放走，唐男事後疑身心受創不願出面，讓親友很擔心。

台南警方表示，全案已請檢察官指揮偵辦，目前已查獲數名犯嫌以及槍械，持續追查其他在逃共犯，對於外傳吃案，強調絕無此事，辦案人員基於偵查不公開原則，不便對外透露案情，目前持續擴大偵辦中，一定會全力打擊不法。

據了解，本案疑與男女感情糾紛有關，警方已成立專案小組，鎖定林姓、蘇姓等6名涉案男子，並查扣3把改造槍支，全案依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌偵辦中。

(中時 )