知名正妹YouTuber愛莉莎莎外表清新可愛，加上自然不做作個性，在網路上人氣極高，YouTube擁有118萬位訂閱者，不過近日卻因為「喝橄欖油排膽結石」的影片，遭到醫界人士批評誤導民眾，引起廣大爭議，而她的學歷背景也再次成為討論焦點。

愛莉莎莎先前分享「喝橄欖油排膽結石」的自然療法，遭台大醫院兒科總醫師「蒼藍鴿」打臉，她再拍影片反擊，表示有做功課才會拍影片，她也不會道歉或下架影片，未料卻引爆醫界人員的不滿，她一度關閉留言。

直到13日深夜才重開留言區，並道歉「我已經準備好來了解並接受所有人的建議」，但不是為了影片惹出的風波道歉，而是對於過年佔用大家寶貴時間和臨時關留言道歉，此舉也讓網友無法接受

其實，愛莉莎莎雖然擁有不少粉絲，但過往爭議也不少，而她的背景也成為網友討論焦點，清華大學人文社會學系畢業的她，曾到英國斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde）讀行銷碩士，而在去英國讀書前，她就已在台灣擔任家教，多益成績有900多分，是拿金色證書，雅思成績則是7.5。

而她也曾到南韓留學8個月，之後回到台灣就當起全職YouTuber，頻道內容主除了旅遊、美妝類外，也有感情類等不同題材的影片，算是相當全方位，加上她常自嘲，不做作的搞笑形象讓她圈了不少粉絲，是台灣擁有百萬訂閱的YouTuber。

(中時新聞網)