馬英九、江啟臣、趙少康、費鴻泰等人到先嗇宮參拜。（王揚傑攝）

馬英九、江啟臣、趙少康發放口罩、福袋給民眾。（王揚傑攝）

前總統馬英九、國民黨主席江啟臣及重回國民黨的中廣董事長趙少康今（14）日上午一同到三重先嗇宮參拜，由於趙少康曾表態有意參選黨主席和2024總統，3人同框格外引人注目。上午10時45分，趙少康最先到場，與國民黨祕書長、先嗇宮董事長李乾龍在宮廟門口迎接隨後到場的江啟臣和馬英九，江啟臣拉著大家玩自拍，互動熱絡。

眾人隨後進入正殿參拜神農大帝，由馬英九擔任主祭，祭祀、致詞過後，馬英九等人到接待室內聊天、喝茶、吃湯圓，接著接受媒體訪問，媒體劈頭就問馬英九，趙少康表態要參選2024總統，是否會與黨主席江啟臣形成競爭？馬英九並未直接回應表示，趙少康兄願回到國民黨一起奮鬥，讓我們感到很振奮與欣慰，希望他的行動，能鼓舞更多的失聯黨員能夠回來，國民黨才會更有希望。

對於馬英九呼籲政府別拒絕大陸疫苗未獲回應，馬英九說，現在號稱已買到疫苗，但要好幾個月以後才拿到，疫情的變化很大，未來情況如何我們不知道，他的用意是希望提醒蔡政府，能多一個來源，就不要放棄，所以說不要立刻就拒絕，多一個選項，對國民健康的保障就多一分力量。

媒體問馬，民進黨立委王定宇批他「養老鼠咬布袋」，馬英九表示不對此評論。

媒體問馬英九與江、趙在過年時合體的感覺如何？馬英九刻意扯開話題說，廟方湯圓煮得很好。媒體再追問剛才聊了些什麼？馬英九說，湯圓很好吃，有團圓的意象出來了，非常好，其實大家都是老朋友。

蔣萬安日前表示參選台北市長會扛下責任，馬英九說，很好啊！這種參與的精神，應該是國民黨未來成功很重要的基礎，像少康兄能夠回來，萬安兄能夠承擔責任，都是非常正面的現象。

媒體問馬是否也鼓勵江啟臣和趙少康對2024總統大選都有參與的精神？馬英九回應，他覺得大家都參與，國民黨有一套機制，透過機制產生候選人，然後全黨都支持，這最重要。

媒體接著問江啟臣是否決定參與？江啟臣表示，他現在是黨主席，黨務的工作他一定參與，黨是大家的，大家都應該共同參與，不管最後誰是坐轎的，我們所有其他的黨員就是負責抬轎，2022、2024都是如此。

江啟臣說，今天是大年初三，我們非常高興趙大哥也一起來先嗇宮參拜，這真的是泛藍大團結，新年新氣象，是一件好事。至於黨內希望江啟臣盡快表態爭取連任，江啟臣說，這段時間剛好很多事好好每一件來思考，這幾天還是先忙拜年的工作。

媒體問趙少康年後會不會陪同韓國瑜跑行程？趙少康表示，韓國瑜的行程沒跟我講，所以不會陪他，韓國瑜是個成人，有能力跑自己的行程，我也有我的行程，我也是個大人，有自我行動的能力，也不需要他陪。

聯訪結束後，馬英九、江啟臣、趙少康開始發放口罩、福袋給排隊的民眾，直到接近中午才結束行程。

(中時 )