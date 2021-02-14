國民黨主席江啟臣是否會競選連任黨主席，受到外界的關注，對此，江啟臣接受採訪時表示，現在新年還有很多拜年的工作要忙，每一件事都「要好好思考」 。中廣董事長趙少康則被問到是否知道前高雄市長韓國瑜的行程，2人是否會一起出席？趙笑言，他不知道，而且他也不會陪韓國瑜跑行程。

今天（14日）是大年初三，前總統馬英九上午與江啟臣、趙少康和藍委費鴻泰等人，到新北市三重先嗇宮參拜祈福。

江啟臣受訪時表示，自己現在是主席，黨務的工作一定參與，他之前也強調過黨是大家的，大家都應該共同參與，不管最後誰是坐轎的，其他黨員就負責抬轎，不管2022或2024都是如此，大年初三很高興能跟大家一起來先嗇宮參拜，這真的是泛藍大團結、新年新氣象，是一件好事。至於是否要參選黨主席？江啟臣表示，新年新氣象，這段時間很多事，每一件都要好好思考，這幾天還是先忙拜年的工作。

江啟臣接受完採訪後，這時媒體詢問趙少康，年後韓國瑜可能要復出公益行程，是否會陪同韓國瑜一同參加？趙少康大笑，直接表示，他不知道韓國瑜的行程，韓國瑜也沒跟他說，他也不會陪同韓國瑜；而且韓國瑜是一個大人，有能力跑自己的行程。當然，韓國瑜也不會陪他跑行程，因為他是個大人，也有自己的行動能力。

(中時新聞網)