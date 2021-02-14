高雄市政府14日宣布，線上領紅包活動將在2月16日（大年初五）再次舉辦，從16日上午8時起到2月17日下午2時，民眾都可以透過高市府LINE官方帳號中的活動訊息，點擊參加。同時，線上紅包加碼加倍，數量增加至10萬包。

為避免民眾因為一時熱烈參與，造成壅塞，活動改為線上登錄制，10萬名額內，人人有獎。超出10萬人才改為抽籤，只要於活動期間完成登錄者並有LINE Pay Money帳戶者，均可參與紅包活動，民眾可以不用急於第一時間登錄，避開網路壅塞。

高雄市政府跟一卡通公司將於2月18日完成紅包抽籤與金額入帳，民眾當天將會陸續透過LINE錢包訊息，收到紅包中獎金額與入帳通知。

高市府說，線上領紅包活動登錄人數無上限，若登錄人數不滿10萬人，人人有紅包，若登錄人數超過10萬人，則以電腦隨機亂數方式抽出10萬人。每個登錄成功的身份證字號均有1次抽獎機會。

(中時 )