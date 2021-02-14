縣市長選舉將近，國民黨立委蔣萬安近日表示，「該是我要扛的責任，我不會迴避」，被視為鬆口要選台北市長。同被視為代表角逐台北市的熱門人選、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，這不是疫情，不過任何人在民主社會，要承擔社會責任，我們都祝福他心想事成。

對於前總統馬英九近期表示，不要將新冠肺炎稱為「武漢肺炎」，也不要拒絕大陸疫苗，陳時中表示，我們目前一般使用COVID-19。這個疫情產生強烈的威脅，是從武漢的華南海鮮市場開始，而大家警覺疫情的嚴重性，則是從武漢的封城開始，我們現在使用COVID-19已經有一段時間。

陳時中表示，名稱會分為學名和俗名，我們會用COVID-19當作指揮中心的語言。台灣是言論自由的社會，俗名要怎麼稱呼，基本上只要不帶有侮辱性的言詞，我們也不會有什麼意見。

至於大陸疫苗為何沒有成為候選疫苗，陳時中表示，大陸疫苗技術性的資料都沒有，也沒有發表文獻，專家學者認為無法進行討論。疫苗的安全性很重要，台灣疫情平穩，候選疫苗需要謹慎。

(中時新聞網)