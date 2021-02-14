台灣成「酷斯拉」樂園?! 年產70顆蛋嚴重威脅生態

近幾年外來種綠鬣蜥族群不斷增加，已經嚴重危害到台灣的自然生態，因此被農委會列為「移除」對象，許多民眾會組團拿彈弓射殺綠鬣蜥。日前YouTube頻道「含羞草」也將黃小四及祥哥捕捉綠鬣蜥的過程拍成影片，希望能藉此呼籲台灣民眾關注外來種入侵的問題。

黃小四表示，綠鬣蜥不僅會造成農作物的損失，爬電線杆時也會造成電線走火，甚至會在橋墩下有水的地方挖洞，時間久了就容易導致橋墩傾斜。捕捉綠鬣蜥較溫和的方法有兩種，第一種是用棍子打樹枝，樹枝搖晃後綠鬣蜥就會掉下來；第二種是使用複合式弓箭將綠鬣蜥射下，但綠鬣蜥的警覺性很高，生命力也很強，所以就算被弓箭射到也還是可以存活。

綠鬃蜥在爬蟲界體型較大，經常被暱稱為「酷斯拉」

另外，綠鬣蜥為冷血動物，冬天時會躲起來避冬，所以冬天時較難捕捉，一天大約只能抓到60隻，夏天則能抓600隻。黃小四說，為了維護自然生態，不管多難抓都還是要抓，且一隻母的綠鬣蜥一次下蛋可以有40到70顆左右，祥哥也將捕捉到的母綠鬣蜥肚子切開，可以看到牠的肚子內有好幾十顆的蛋，因此只要抓到一隻母綠鬣蜥，就可以少掉好幾十隻的小綠鬣蜥。

最後，他們也提醒大家綠鬣蜥可能會有寄生蟲及工廠廢水污染的疑慮，所以千萬不要輕易的食用綠鬣蜥，且「吃」並不能解決外來種，要移除外來種是要靠大家一起努力，也再次呼籲大家不要隨意棄養綠鬣蜥，因為捕捉的速度永遠趕不上綠鬣蜥繁殖的速度。

專家提醒綠鬃蜥可能有寄生蟲等危險請勿輕易食用

(中時新聞網)