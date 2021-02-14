揮別被稱為「惡靈惡靈」的2020年，世界終於迎接全新的2021年，對許多人來說，新年總得做些具有象徵意義的事情，例如大掃除掃去灰暗、走春拜拜祈求來年好運，日本人也有一些特殊的習俗與習慣，藝人阿松就在節目上分享有個曾在日本唸書的朋友，每年必換新錢包，為的是招財，而他實測後，有驚人發現。

新年求個吉祥，有什麼獨特的撇步嗎？男星阿松在《命運好好玩》節目中，聊到新年討好兆頭的秘訣，招財應該算是最多人希望的，他透露某年在新年期間到日本旅遊，竟發現百貨公司都大舉販賣皮夾，連商店街也隨處可見店家在顯眼處準備了皮夾販售，覺得這景象有點奇妙。

阿松實在難掩好奇心，於是去問了曾到日本留學的朋友，詢問新年期間商家大賣皮夾，是否有什麼典故？友人說這是日本人的習慣，每年一定換新皮夾，因為受損的皮夾，如破掉、脫線等，都會讓財氣走漏，因此換新錢包，外觀保持最美觀、最完整的樣子，是日本人招財守財的小密技。

但效果如何？阿松詢問這位朋友，對方說他每年都照做，笑著說：「我今年也換新皮夾了，你看我去年開什麼車，我今年又換車」，阿松還爆料，自從認識這位朋友以來，對方已經換了3次新車了，因此他決定實測看看，也試看看這招「新年換錢包招財法」，結果原本開5人座的車，今年順利換成7人座。

(中時新聞網)