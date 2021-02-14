14日是西洋情人節，高雄市長陳其邁在臉書上貼文指出：「在我的心中，一直有一個願望，想要將我所有的心意，都讓你知道。」陳其邁祝大家新年快樂、情人節快樂，犇向幸福。

陳其邁說，這幾年我們的愛情就像是一齣高潮迭起的電視劇，我們一起完成了好多事情：跨百光年，讓你的身影出沒在大大小小的螢幕中，此起彼落的彩色燈光更顯你的美麗；仁武產業園區動土、5G AIoT國際大聯盟成軍、招商破千億，不少企業看好你的魅力。

高市府還完成托嬰中心、公共教保、長照服務，陳其邁說，這些一個一個完成，照顧每一個和我一樣深愛你的大小朋友，是我的動力。這幾年不管發生什麼事，你始終是我最心愛的，未來我會用盡所有的力氣，把握這一生一次的機會，努力完成我對你的承諾。

陳其邁的貼文指出：「其實，我很內向，不太會表達內心的感情。不過，今天是大年初三也是西洋情人節，在這個特別的日子，我想大聲跟你說。我愛你，高雄！」

(中時 )