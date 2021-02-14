越南昨日新增4名新冠肺炎境外移入案例，其中1人來自台灣，中央流行疫情指揮中心表示，昨日外電出爐後，今早有和越南聯繫，但當地還在過年尚未回應，目前已透過移民署鎖定1人，正在調查中。

越南昨日新增的1名確診者是台灣39歲女性，1月28日搭華航CI783班機從台灣飛往越南，她是在2月11日第二次採檢結果為陽性，目前在醫院接受治療。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天外電報導後，今天早上指揮中心有和越南聯繫，但由於目前當地也正在過農曆年，還沒有回應。

莊人祥表示，由於越南有明白說明年齡、性別、國家，指揮中心已利用移民署系統，請代表處去查，目前有鎖定1人，正在了解中，有消息會再報告。過去台灣曾有3人到越南被檢出陽性，其中2人被研判是在集中檢疫期間被感染，另1人在台接觸者都是陰性。目前為止，在國外檢驗出陽性的個案，在台接觸者還沒有任何人被檢出陽性。

對於為何每隔不久就會有輸出病例，指揮官陳時中表示，偽陽性是個可能，另有些國家會把民眾集中檢疫，一人確診後其他人就接連感染，另一個可能是台灣有無症狀感染者，在境外被發現，我們會當作本土個案來做疫調。陳時中表示，對於任何可能會發生疫情的個案，一出現後會做好圍堵和隔離，讓火花不要變成大火，過2天指揮中心會針對所有輸出案例做個綜合整理。

(中時 )