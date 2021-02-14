趙少康與馬英九、江啟臣一同至先嗇宮參拜，並發放口罩、福袋。（王揚傑攝）

中廣董事長趙少康今（14）日與前總統馬英九、國民黨主席江啟臣一同到三重先嗇宮參拜，趙少康表示，因媒體報導馬前總統和江主席會來，所以他打電話表示要來，來是表示團結，團結很重要，2016、2020年國民黨選輸，就是因為不團結，所以2024無論如何一定要團結，他來一方面祈求風調雨順、國泰民安，一方面也希望國民黨能團結。

媒體問趙，黨主席選舉和2024都可能與江啟臣對決，碰面都會聊些什麼？趙少康說，是競爭，不能叫「對決」，大家君子之爭，都是好朋友，這些都沒有問題。

媒體追問是否希望爭取馬前總統的支持？趙少康表示，今天到先嗇宮主要是祈求國泰民安、風調雨順，希望中華民國國運昌隆，不會談選舉的事情。

媒體稱今天是「藍營三巨頭」首次公開亮相，趙少康自謙表示，不能說「三巨頭」，他們是「二巨頭」，我不是巨頭。趙少康說，大家在一起就是象徵團結，今天來是為了象徵大家一條心，團結在一起，不管怎麼競爭，都是團結。

對於馬前總統呼籲蔡英文總統不要再講「武漢肺炎」，趙少康表示，其實蔡總統講的不多，蘇貞昌講的比較多，蔡總統已經改了，但蘇貞昌沒改，蘇貞昌做為行政院長，一方面是國際規範，一方面不是一直抱美國大腿嗎？拜登都改了，你也應該改，另也應該與總統一致，不要自己獨創，這樣不好，這種歧視性、侮辱性的字眼，既然兩岸要和解，蔡英文講了好幾次，疫情過後希望兩岸恢復對話，總要表現些善意，一直惡意捅，要怎麼對話？

此外，馬英九也呼籲蔡政府不要拒絕大陸疫苗，對此趙少康表示，他認為馬總統的意思是「不要斷然拒絕」，也不是說一定要用，如果將來能拿到別的疫苗有效，當然很好，不一定要用大陸的，但沒有的話，何必要排斥呢？這是一個開放的態度，總統蔡英文應該要聽一聽。

對於是否支持蔣萬安參選台北市長，趙少康說，當然支持，他支持能夠勝選的人參選，而蔣萬安是有機會勝選的。

(中時 )