蒼藍鴿用醫學期刊的說法質疑自然療法缺乏科學根據，愛莉莎莎在自發影片中做出回應。(取自愛莉莎莎YouTube)

網紅愛莉莎莎年前曾發布「喝橄欖油排出膽結石」的影片，遭醫學網紅蒼藍鵨打臉稱，自然療法缺乏科學證據，她親身嘗試所排出的石頭根本只是皂化石，要她及早更正，以免傳遞錯誤健康知識。不過，愛莉莎莎這兩天又出聲反駁蒼藍鵨，隨後因為被其他網友打臉而道歉。對此，精神科醫師沈政男認為，這現象正是現代網紅版的文人相輕，大家都在網路上混口飯吃，何必自相殘殺、苦苦相逼？

沈政男今在臉書上發文自曝，過年期間閒著也是閒著，就讓他這隻綠麻雀也來評評理。他說不認識小藍鳥，結果發現他講了各類醫學知識，其中很受歡迎的一片是「失眠與睡眠衛生」。沈政男評論道，其實就是從各大精神科門診牆上所貼的衛教海報擷取下來，沒什麼特別，而由此也可以推論，小藍鳥的其他醫學影片品質大概是如何。這些衛教資訊網路上俯拾即是，但由醫生口中講出來特別有說服力，大家也特別想聽。

沈政男說，今天再看到小藍鳥打臉那位網紅，說是「排膽石法錯誤百出！只是自然療法，而自然療法沒有科學根據！」他於是又去看了一下小藍鳥的先前貼文，結果發現，小藍鳥竟然也講過瘦肉精！而且只講了幾分鐘，甚至還把萊克多巴胺容許上限講錯了，後來才更正。關於瘦肉精，沈政男自認，他可以指出影片中的好幾個錯誤！

沈政男認為，網紅做節目東講西講，不可能每一則都龜毛到像寫專業論文，連你也做不到，但你卻用寫專業論文的標準來要求其他網紅，這不是自我打臉又打屁嗎？這類現象，本質上其實就是文人相輕，自古就有，只是換了當今的網紅版。何苦呢？大家都是在網路上混口飯吃，何必自相殘殺、苦苦相逼？

關於「自然療法欠缺科學根據」一事，沈政男不以為地說，這是醫學初學者，或者死硬科學派常有的說法，以為正統醫學就是圭臬，另類就是亂扯，其實這正是「盡信書不如無書」的最好例子。你以為醫學是科學？要不要去問問物理系或化學系，你那些醫學知識有哪一條可以寫成公式？跟物理化學比起來，不過是軟科學。

沈政男指出，在醫學界裡也有類似現象，比如精神醫學就常被笑說「什麼都不知道卻什麼都做」，因為許多心理方面的介入，很難做到內外科實驗那樣的嚴謹程度。但你能說精神醫學不是科學嗎？心理學不是科學嗎？歹勢，跟大眾心理學比起來，相對上也是科學。

(中時新聞網)