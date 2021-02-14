日本13日晚間11點多，福島縣外海發生規模7.1強震，幾乎全本州與北海道都有感，並造成大規模停電，日本氣象廳推斷，此次地震是2011年311大地震的餘震。總統蔡英文今(14)日也在推特上用日文發文，為日本加油打氣，並表示，不論何時，如果日本有需要幫忙，台灣都會伸出援手。

蔡總統在推特上表示，她相信在這次地震中，日本每個人都是安全的，而至今她也曾多次表示，不會改變支持日本的情誼，只要日本有需要幫助，不論何時台灣都會伸出援手。

地震發生後，日本氣象廳宣布，當地時間13日23時08分(臺灣時間22時08分)傳出規模7.1強震，深度約60公里，震央在福島縣，福島縣震度更達6強。日本氣象廳在14日凌晨召開記者會時，更將地震強度上修至規模7.3，並表示未來1周內不排除有同等級規模地震發生，氣象廳還指出，出此次強震為2011年311大地震的餘震。不過，美國地質調查所(USGS)評估地震規模約7.0。

此外，東京電力公司也表示，位於福島縣大沼町和雙葉町的福島第一核電廠正檢查地震後是否出現異常狀況，以避免任何災害的發生。日本運輸系統JR東仙台也表示，受地震影響，宮城縣多處路線緊急停駛。受地震影響，東京電力供電範圍已有81萬戶在震後停電；其中，枥木縣停電戶約22萬戶最為嚴重，其次為神奈川縣19萬戶、靜岡縣17萬戶。

福島県と宮城県を中心とした震度６強の大きな地震が発生しましたが、日本の皆さんが無事でいることを信じています。今まで何度もお伝えしてきましたが、これからも日本を応援する気持ちが変わることはありません。日本の皆さんにとって支援が必要であれば、いつでも台湾はかけつけます。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) February 14, 2021

(中時新聞網)