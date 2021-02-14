部立桃園醫院群聚感染至今累計21人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確診的21人中，6人目前已解隔離、5人沒症狀、6人輕症、1人肺炎、2人插管、1人死亡。桃醫血清檢測目前還有幾個人還沒採完，但採檢的時間都已經安排好。

陳時中表示，桃醫群聚隔離中的人有4346人，其中醫院0人、社區845人、回溯3501人，在回溯的3501人中，共採了3423人，另外的78人有些人因為離境、死亡而無法採檢。3423人中，有3414人陰性，9人原本找不到，經過協尋、溝通已經要安排採檢。

另在清零計劃中血清檢測的部分，陳時中表示，1759人當中有1758人已採檢，均為陰性，上一波待2採的人，2月25日將採檢，第2波剩下的1人2月16日將採檢，都已經安排好。

陳時中今也表示，今早去了一趟台中檢疫所，印象非常深刻，武漢包機第一次回來的時候他就在那裡，隔了一年多再去，他們特別做了口罩，表示我們因為團結才能把疫情控制好，集中檢疫所是個重要防線，是個入境的延伸。

根據統計，全台集中檢疫所目前已經住過2萬5000人，有331人是後來確診的，換句話說全台三分之一的人都是在集中檢疫所被發現的，漏掉幾個都對台灣的威脅很大。陳時中進一步表示，高風險、脫逃等疑難雜症的人，也都會送入集中檢疫所，很多情況都不很容易處理，某家集中檢疫所還有脫逃被協尋回來的，把房間弄得天翻地覆的人，對於安撫、要求定期量體溫等的工作人員造成很大的威脅。

(中時 )