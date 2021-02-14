一名男網友日前除夕夜吃圍爐時，因為有稍許醉意，導致原本要給母親的1萬2千元紅包，誤發在家族的小朋友，母親反而只拿到1千2百元紅包；事後母親先是冷漠不理他，接著才質問為什麼金額這麼少，他才崩潰得知真相。許多網友則建議他下次應該用不同的紅包，或是做記號，也有人說小朋友的家長看到大筆金額不會問嗎？

該男網友在臉書「爆廢公社2館」發文表示，他今年因為副業有賺錢，打算包多一點紅包給媽媽，決定包1萬2千，「雖然跟很多人比還是不多，但對我來說已經是比往年多一倍了」，但他發現除夕發完紅包後媽媽就不太理他，之後媽媽才忍不住問他「為什麼只包1200」，事後他才驚覺將原本要包給媽媽的紅包拿給小朋友，而媽媽只拿到給小朋友的紅包1200元。

一名男網友日前除夕吃圍爐時，因為有稍許醉意，導致原本要給母親的1萬2千元紅包，誤發在家族的小朋友，而母親反而只拿到1千2百元。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社2館」）

該男網友說，因為紅包都是吃圍爐前就已經包好，在發送紅包的當下因為喝了酒，已經有醉意，所以才會將12000的紅包給小朋友，當天有6位小孩，他也不確定是包給了誰，也不會去要回，只是此經驗讓他相當懊悔，讓媽媽誤會導致不開心，他也在臉書詢問網友有給錯紅包的經驗嗎？

許多網友則建議該網友「用不同款紅包袋」、「可以做記號」；也有人質疑小孩收到這麼大的紅包，家長拿到時應該會問一下吧？留言說「我是覺得換回來沒關係，大家都會體諒的，親戚看到小孩拿到12000也不應該收吧」、「親戚有點良心的也知道不可能沒事給小孩那麼多」、「通常拿到太多的紅包是會退回去的，一定要問一下當事人」。

(中時新聞網)