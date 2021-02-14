竹圍漁港人潮洶湧 若達紅燈暫勿前往 15:252021/02/14 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府14日透過官方帳號發表貼文，表示竹圍漁港目前週邊人潮湧現，警示燈號為黃燈，若達紅燈警示，14日下午6時後暫時不得前往。（示意圖，觀旅局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府14日透過官方帳號發表貼文，表示竹圍漁港目前週邊人潮湧現，警示燈號為黃燈，若達紅燈警示，14日下午6時後暫時不得前往。 桃園市政府表示，因應疫情，為降低群聚感染風險，提高旅遊安全，目前竹圍漁港週邊人流介於50％至60％之間，若達到紅燈的警示，呼籲市民下午6時過後暫勿前往，另提醒若在各景點走春，需保持社交距離，並勤洗手、戴口罩。 緬甸反政變示威 美國發布旅遊警示籲勿前往 初一走春新北6大景點啟動管制 九份塞爆不建議前往 (中時 ) #竹圍漁港 #紅燈 #桃園 #桃園市政府 #走春 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021花在彰化開園 民眾走春賞也嚴謹防疫 17:242021/02/12 寶島 桃市居隔人數降至15人 鄭文燦開心發紅包慰勞防疫團隊 10:332021/02/13 生活 初一蘇花改南下車潮今晨4點湧現 預估午後緩解 10:532021/02/12 生活 走春1日遊包車1人也行 04:102021/02/12 娛樂新聞 文資園區走春 體驗頂真技藝 14:052021/02/14 寶島 中壢仁海宮初一湧人潮 鄭文燦實地視察確保防疫無漏洞 15:372021/02/13 生活 走春人潮擠爆 防疫管制狀況多 04:102021/02/14 焦點要聞 14.59億元人幣！中國電影史單日票房新記錄 17:052021/02/12 兩岸 台中夫妻走春忘關轎車大燈 電瓶沒電急call警救援 16:142021/02/12 社會 初三情人節出遊走春 國道中部超塞、走走停停 14:032021/02/14 生活 大年初一走春去 花蓮景點湧人潮 14:542021/02/12 寶島 生活熱門新聞 國道爆量！初三高乘載擴大 全台10匝道封閉 - 生活 不爽男友包5000紅包給爸媽 她LINE開嗆後下場超慘 網：就是爽 - 生活 寒流開工日報到 變天探10度以下 專家曝最凍時間點 - 生活 壯漢吃隔夜菜慘失明癱瘓 專家急勸5菜尾別再吃 - 生活 妹子收4千紅包打開一看崩潰 4萬網友笑翻：這紅包袋太賤了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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