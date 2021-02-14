桃園市政府14日透過官方帳號發表貼文，表示竹圍漁港目前週邊人潮湧現，警示燈號為黃燈，若達紅燈警示，14日下午6時後暫時不得前往。

桃園市政府表示，因應疫情，為降低群聚感染風險，提高旅遊安全，目前竹圍漁港週邊人流介於50％至60％之間，若達到紅燈的警示，呼籲市民下午6時過後暫勿前往，另提醒若在各景點走春，需保持社交距離，並勤洗手、戴口罩。

(中時 )