勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛向副總統賴清德介紹備品內容，強調檢疫所的需求，該分署使命必達。（盧金足攝）

副總統賴清德視察物資齊全的檢疫所備品時，稱讚有如百貨行，貼心考慮不同宗教民眾提供不同食品，稱讚中彰投分署「服務無微不至」。（盧金足攝）

副總統賴清德14日與衛福部長陳時中、立委張廖萬堅、莊競程等人慰勉勞動部勞動力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員。（盧金足攝）

副總統賴清德14日與衛福部長陳時中、立委張廖萬堅、莊競程等人慰勉勞動部勞動力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員。（盧金足攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中戴著綠色口罩表示，部立台中醫院副院長林紹雯介紹的構圖意義，代表醫療團隊像桂花，「桂花一朵不夠香，好幾叢才會香」。（盧金足攝）

今天是大年初三也是情人節，副總統賴清德14日與衛福部長陳時中、立委張廖萬堅、莊競程等人慰勉勞動部勞動力發展署中彰投分署西屯檢疫所值勤人員，視察物資齊全的檢疫所備品時，稱讚有如百貨行，貼心考慮不同宗教民眾提供不同食品「服務無微不至」，勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛強調，檢疫所的需求，該分署使命必達。

「這簡直像百貨公司了」，賴清德今天慰勉西屯檢疫所春節犧牲假期的工作人員，林淑媛在引導賴清德了解檢疫所的生活備品，從棉被、枕頭、香皂、泡麵等民生用品一應具全，還針對不同宗教供應不同的食品，讓檢疫14天的民眾生活不受影響。

賴清德指出，疫情肆虐全球，台灣防疫成功原因很多，包括蔡英文總統的超前部署、立法院全體委員大力支持，還有更多戶長、鄰長、疫情指揮中心表現及醫護人員站在第一線，後勤方面的奧援。

此外，還有警政、民政、社政，全體國人大力支持共同的結果，賴清德說，他特別在大年初三到集中檢疫所慰勉，因為檢疫所扮演非常非常重要的角色，以防疫的功能上來講，集中檢疫所，第一個是國境的延伸，不讓帶有病毒的民眾直接進社區。

由整個醫療體系投入防疫，醫療體系到最前線來，在檢疫時確診出311人，對就被檢疫的民眾而言，這個地方也是一個緩衝區，不必擔心可能會把病毒帶回家。

林淑媛指出，在檢疫所的民眾可以獲得良好醫療與備品的提供，有溫度的人性化關照，讓這14天的防疫過程，一起為疫情把關。

陳時中表示，在檢疫所的民眾結束14天檢疫後，對檢疫所的服務民調都達9成以上的滿意度。

徵用檢疫所的場地來源，包括公立機構、國營事業等單位，集中檢疫場所徵用場地的來源，宗旨就是完成指揮中心交付任務，提供安全、安心、舒適環境，讓檢疫者完成檢疫。

陳時中也肯定衛福部台中醫院副院長林紹雯，投入檢疫所重責大任，林紹雯升任部立台中醫院副院長，百年首例由護理師接任，陳時中當面向賴清德報告，部立醫院的院長與副院長女性較少，未來研議增加女性擔任的機會。

林紹雯特別介紹提供賴清德、陳時中的口罩設計，綠色口罩構圖為桂花，是台中醫院的院花，也代表醫療團隊像桂花，她以台語表示，「桂花一朵不夠香，好幾叢才會香」。

陳時中隨即在下午兩時的中央流行疫情指揮中心記者會，也特別介紹這款別具意義的防疫口罩。

(中時 )