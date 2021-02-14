本周南太平洋國際頭條新聞，當屬帛琉、諾魯、密克羅尼西亞、馬紹爾群島、吉里巴斯等５國因不滿選舉結果，9日發表聯合聲明，集體退出PIF(Pacific Islands Forum，太平洋島國論壇)，他們認為澳洲、紐西蘭視南太各島國為禁臠。美媒指責澳洲得到法國撐腰主導選舉才導致PIF裂解，而排除帛琉等受美國較大影響的密克羅尼西亞島群各國後，只有北京是贏家。

大洋洲傳統上分為密克羅尼西亞(Micronesia)、美拉尼西亞(Melanesia)、玻里尼西亞(Polynesia)3大島群，密克羅尼西亞島群緯度約略與台灣、菲律賓相當，美拉尼西亞在其西南側、玻里尼西亞在其東南側，此分類和名稱基於地理與1830年代法國海軍軍官杜維爾(Jules Dumont d'Urville)不無爭議的種族觀念，因為3者原意依序是小島、黑人島、很多島。

PIF原有18個成員國或地區，因為不滿秘書長選舉結果退出的5國全來自於密克羅尼西亞；斐濟、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內亞、索羅門群島、萬那杜屬美拉尼西亞；庫克群島、法屬玻里尼西亞、紐埃、薩摩亞、東加、吐瓦魯，此外澳洲、紐西蘭也是成員。PIF觀察員包括聯合國與關島等各國屬地，對話夥伴包括中、美、英、法、德、日、歐盟等18個大國或政治實體。值得一提的是，中華民國是PIF發展夥伴。

以往PIF秘書長有2個不成文慣例，首先是區域內2個最大國澳、紐由於力量對比太懸殊，只能推派副秘書長，秘書長由其他16個較小島國人士擔任；其次是秘書長由3大島群輪流出任。本屆理應輪到密克羅尼西亞出身人士擔任，他們屬意的馬紹爾群島駐美大使傑基歐斯(Gerald Zackios)卻以8比9不敵庫克群島(屬玻里尼西亞島群)前總理普納(Henry Puna)。

帛琉率先發難退群，該國總統惠普斯(Surangel Whipps Jr.)說：「如果我們希望將太平洋團結在一起，我們應該平等對待所有人，這是為何輪流選出秘書長非常重要的原因。」他指責就 是因為澳洲、紐西蘭支持庫克群島的候選人，密克羅尼西亞島群才會失去本來該屬於他們的職位。此外有消息指出，法國實際上能控制或發揮影響的2個會員法屬玻里尼西亞、新喀里多尼亞也都投給普納。

英國智庫皇家國際事務研究所(Chatham House，亦有以粵語音譯為漆咸樓)加拿大籍印太專家帕絲卡兒(Cleo Paskal)指出，這似乎是五眼聯盟中的美國、澳洲、紐西蘭在南太合作的崩潰開端，而法國扮演了幕後推手，儘管他們原本用意並不是排除美國，事實上卻造成PIF分裂，在此區域影響力日增的中國大陸坐收漁利，「除了北京之外，所有人都是輸家」。

這是由於地緣與歷史因素。澳洲將美拉尼西亞視為勢力範圍，紐西蘭也是玻里尼西亞領頭羊，美國在第二次世界大戰為了解放密克羅尼西亞各島嶼付出大量鮮血，儘管諷刺的是，當初大敵日本現在變成美國在印太區域最忠實盟友之一。

帕絲卡兒分析，澳洲、紐西蘭均認為整合大洋洲會更有效率，澳洲在法國成為PIF對話夥伴同年、2016年推出「太平洋動起來(Pacific Step-up)」政策，而紐西蘭在也在2018年推出「太平洋重啟(Pacific Reset)」政策，2國促使島國們加入澳紐PACER Plus貿易協定，因此與美、日有牢固聯繫的密克羅尼西亞對坎培拉或惠靈頓當局都相當不便，因此他們可能認為沒有密克羅尼西亞島群及其身後美國的PIF，對推動區域一體化會更加容易。

法國在大洋洲有大量永久性軍事設施，且正與澳洲進行越來越多軍事合作，另外也和澳、紐成立3國人道主義救濟協調協定，帕絲卡兒認為，澳、紐推動的整合過程至少得到法國默許，而且法國在PIF還擁有2票。而且在美國看來，中國大陸在資源豐富的西南太平洋勢力急速成長，澳、紐2個合作夥伴沒有對其他島國提供足夠幫助，是允許北京取得這些進展關鍵。

她的分析刊載在美國網路雜誌「外交家」(The Diplomat)，因此主要是要給美國建議。帕絲卡兒認為PIF若解體，中國大陸不論軍事、經濟威脅都將擴展到第二島鏈，她形容諾魯最近靠向北京態勢是明顯「可觀的」，而根據坎培拉說法在其勢力範圍內的索羅門群島、吉里巴斯2019年與北京建交也是警訊。

帕絲卡兒認為美國有幾手棋來應對PIF分裂。首先是美國、日本，可能還有台灣，在現有密克羅尼西亞島群峰會基礎上建立專屬區域組織。其次是美國把和密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉的COFA(自由聯合協定)重新談判續約列為優先事項，並拉吉里巴斯、諾魯也加入。最後是對仍留在PIF內的國家也保持關注，特別是唯一承認中華民國的吐瓦魯很可能被北京透過PIF挖動。

她指責澳、紐、法正摧毀建立安全、穩定、團結大洋洲的努力，美國應該找出方法將大洋洲各國重新組合起來，為美國、大洋洲各國利益著想，而且最好「在北京以自己的形象做到這點」之前。

(中時新聞網)