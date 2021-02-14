大年初三，國道、快速道路及台中市主要幹道、百貨商圈及觀光景點周邊交通預期將與昨日相當，台中市交通局研判大年初四開始，陸續會有民眾返回工作地，預期國道一號及三號北上方向中午開始會湧現車潮，至晚間8時才會疏解，建議短途出遊的民眾避免上國道改走省道、提早出門或改搭大眾運輸工具；若要返回工作地則建議提早出發，避開尖峰時段。

交通局指出，2月10日（小年夜）至11日（除夕）受返鄉車潮影響，國道交流道周邊路段呈現車多壅塞，至晚間18時左右才疏解；2月12日（初一）至13日（初二），民眾走春出遊及回娘家，國道交流道周邊路段自早上11時呈現車多情形，至下午6時車流恢復正常。

交通局建議民眾出遊前，可至台中市即時交通資訊網或下載台中交通網APP查詢目的地周邊交通狀況及影像，呼籲民眾多利用周邊停車場停車或改搭乘大眾運輸工具前往，避免壅塞。

配合新冠肺炎防疫工作，交通局籲請民眾出遊務必遵守中央流行疫情指揮中心公布的「秋冬防疫專案」措施，若有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出。

(中時 )