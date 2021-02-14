今天是大年初三，也是西洋情人節，國民黨主席江啟臣在社群平台感性表示，祝福天下有情人，每天都能像過情人節甜甜蜜蜜；身邊還沒有情人的朋友，也能快快找到生命中的另一伴，分享人生中的每一個快樂時光。江啟臣更特別感謝，所有默默味台灣付出的醫護人員，並購買百盒巧克力，致贈給五所公私立醫院的護理人員。

江啟臣今（14日）在臉書發文表示，2月14日的今天，他與所有台灣人，向醫護人員說聲情人節快樂。過去一年，不論全球新冠病毒如何肆虐、變異，因為有醫護人員相挺守護，台灣的經濟才能維持2.98%的健康成長，也讓台灣世界第一的「醫療保健品質」再次得到印證（2020醫療保健指數Health Care Index，全球第一），更讓身在台灣的大家，仍然能正常生活作息，這份成就得來不易是台灣超過33萬醫事人員奮鬥的成果。

江啟臣再指出，今年初的桃醫感染事件，讓國人看到第一線醫事人員每天所處的風險與壓力，工作上嚴守每一個細節、照護上守護每一位病患、下班後甚至不敢與家人熱情的擁抱，江稱，「感謝有你們不變的呵護與守護，才能讓我們圍爐團圓，與情人共度佳節」。

江啟臣文末表示，除了要向辛苦的醫護人員至上最高的敬意與謝意，祝福大家情人節快樂外；也要祈願新的一年，台灣能早日取得足夠的疫苗數量，全球新冠病毒疫情盡快遠離，讓所有辛苦的醫護人員早日回歸正常的生活。

(中時新聞網)