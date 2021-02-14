台中市政府運動局為推動街舞運動，打造街舞賽事平台，致力推動2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽，邀請各年齡層舞蹈高手參與，3月6日起於台北新光三越(北部初賽)首發、3月13日於高雄漢神巨蛋(南部初賽)、3月14日台中新光三越(台中初賽)，一連兩週初賽後勝出好手將於3月21日於台中新光三越進行最終決賽，北中南巡迴號召「舞」林高手同台較勁。

2021 HERO 4 WHO國際街舞大賽由運動品牌FILA贊助台中在地知名舞團ZERO 4 CREW與市府共同推動街舞文化，此次賽制包括KPOP舞蹈大賽(兒童組)、KPOP舞蹈大賽(成人組)、街舞排舞大賽(兒童組)、街舞排舞大賽(高中組)、街舞排舞大賽(成人組)、BBOY POWERMOVE及風靡韓國的即播即跳等多元賽制，在網路上引起高度討論，吸引許多熱愛舞蹈的粉絲們熱烈報名。

運動局指出，近年街舞熱潮在全世界蓬勃發展，漸漸深入台灣各年齡層，並蔚為潮流，運動局致力推動街舞運動，除於2020年底舉辦台中盃街舞大賽，獲得廣大迴響之外，2021年1月在北區國民運動中心的凱格盃街舞大賽，在防疫措施下順利完賽，冠軍隊伍將受邀參加凱格盃高雄巨蛋街舞大賽，擔任種子選手。

運動局表示，台中是酷城市、街舞是酷運動，街舞文化深受青年朋友及學生族群喜愛，各級學校均可見成立社團勤加練習，顯示年輕朋友對於街舞文化的投入與付出，市府努力推廣所有「酷運動」，並持續舉辦街舞賽事，透過街舞行銷台中。

(中時 )