世界衛生組織（WHO）近期赴大陸針對新冠疫源調查，雖然一度排除病毒源自實驗室的可能，不過WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日改口對所有假設持開放態度後，美媒《華爾街日報》同日也爆料陸官方拒絕提供WHO有助找出疫情起源地早期新冠患者相關資料，引起外界關注。對此，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示美方對此十分關切，呼籲調查不應遭干預。

報導指出，WHO調查員透露，WHO希望陸方提供174名被認定為2019年12月新冠患者的原始資料但遭拒，僅願意提供根據該資料的研究分析總結，以及醫療紀錄的彙整資料；為此，WHO調查員曾與陸方為了缺少細節一事而激烈交鋒。

WHO調查小組成員之一的新南威爾斯州衛生病理研究所（NSW Health Pathology）微生物學家和傳染病專家德懷爾（Dominic Dwyer）表示，「陸方給我們展示了許多案例，但並非全部如同流行病學的標準；因此，雖然從另一方面來觀察疫情起源仍良好，但對該資料的解讀反而變成我們觀點的限制」。另一名WHO調查成員費舍爾（Thea Fischer）也表示，身為一名相信資料的科學家，只相信根據資料的證據，而並非只單單相信別人告訴我什麼。

對此，蘇利文13日表示美方對於WHO調查初步結果深感關切，不僅呼籲調查應該獨立、不應受到陸方干預之外，並指出這就為何拜登政府必須拒絕前總統川普退出WHO的決定，但與WHO恢復往來，也意味美國將以最高標準檢視WHO，「保護WHO信譽是最高優先事項」。

不過，陸駐美使館隨後發表聲明，表示美方近年來損害WHO在內的多邊機制，應以最高標準自律，並嗆才剛退出的美國對其他始終支持WHO的國家和WHO組織本身橫加指責，「不是想來就來，說走就走的遊樂場」，並呼籲美方承擔起相應責任，以實際行動支持WHO組織工作。

(中時新聞網)