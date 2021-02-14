南韓頂級男神玄彬因為夯劇《愛的迫降》再創事業高峰，更和孫藝真(孫藝珍)擦出愛火，在2021年元旦大方認愛，讓劇迷都興奮不已，去年兩人相繼成為菲律賓電信公司SMART的5G代言人，但廣告中始終沒合體，想不到今(14日)情人節，廠商就釋出大禮，公開小倆口同框的最新廣告，畫面超有愛讓網友都快被閃瞎，直呼「最棒情人節禮物」。

廣告中孫藝珍騎著重機，與駕駛超跑的玄彬在公路上較勁，不過沒碰到面的兩人，最後靠著5G的力量見面，玄彬深情問「你相信這有可能嗎？」孫藝珍甜回：「我相信」，玄彬則問：「妳怎麼知道？」讓孫藝真樂開懷，舉起雙手拍打玄彬胸膛，神還原《愛的迫降》片段。

玄彬、孫藝珍合體畫面太甜。(圖／翻攝自YouTube)

玄彬、孫藝珍同框宣傳。(圖／翻攝自韓網)

而孫藝珍更對著鏡頭露出超幸福笑容，玄彬的眼神也是滿滿愛意，2人互動甜蜜指數破表，之後她們也同框拍攝問候影片，小倆口超級般配，讓網友都快被閃瞎，直呼「甜到蛀牙」、「畫面太美好了」。

玄彬和孫藝珍雖然在2018年合作電影《極智對決》就已傳出緋聞，之後雖然被拍到在美國超市約會，但2人始終沒認戀，之後二度合作，在拍《愛的迫降》時又爆出假戲真做，但她們仍矢口否認。

直到今年元旦被韓國媒體《Dispatch》（簡稱D社）拍到，才大方認愛已交往8個月，不過他們表示雖然因為拍攝《愛的迫降》，彼此之間有感覺，但不明白是不是真感情，戲殺青後雙方繼續聯絡才確認感情，進而開始交往。

玄彬、孫藝珍合體拍廣告。(影／取自YouTube)

(中時新聞網)