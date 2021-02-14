二月十四日情人節，台中市政府推薦情人告白新亮點-豐原心鎖橋花之道示範點，位於豐原火車站旁的明仁街、東北街及東仁街間鐵路高架化帶狀區域，建設局結合完工的綠空廊道自行車道，採自然庭園的設計概念，打破傳統花海設計方式，並搭配愛心裝置藝術，成為豐原遊憩新亮點。

建設局長陳大田表示，建設局規劃豐原心鎖橋花之道示範點，為綠空自行車廊道增加一處特色停留區，創造嶄新景緻的駐足空間，整體以多年生植栽為主，搭配季節蒔花點綴，利用植栽與草花色彩呈現夢幻氛圍。

運用植栽高度錯落分為前景及後景，營造層次感，並藉由植栽自然演替，讓民眾了解「土壤與植物、植物與人、植物與植物、植物與環境」的循環關係，賞景過程也能用「心」感受自然。

陳大田指出，區內巧思安排愛心裝置藝術，遊客可於不同角度拍攝出不同愛心樣貌，在花叢間找到跳動的心，與入口端的心鎖造型設施相互輝映、串聯成趣。

(中時 )