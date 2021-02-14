性感女神雞排妹(鄭家純)日前踢爆受邀主持某公司尾牙，先後遭到歌手翁立友襲臀及該公司老闆言語性騷擾，事後翁立友開記者會，她突然現身會場直播尋求當面對質機會，引發軒然大波，雞排妹也被猜測動作頻頻是在為出來選暖身，傳她有意參選內湖選區議員，各種猜測至今未消停，今(2/14)雞排妹曬出新照，也鬆口曝光了過年行程。

雞排妹遭性騷擾事件延燒多日，除了引發外界正反兩極議論，也帶起演藝圈「#MeToo」風潮，藝人、主播、模特兒、網紅等，紛紛鼓起勇氣揭露曾遭到性騷擾的血淚史，從這方面來看，雞排妹當初選擇說出受害經歷的目的算是達成，鼓勵了當事人不再將受害一事歸咎於自身。

雞排妹年節期間大曬辣照，也曝光年節行程，否認從政傳聞。(取材自純色、雞排妹ili鄭家純臉書)

但也有不少人認為，雞排妹受害事件鬧得人盡皆知，有更深的議題，緊咬雞排妹不放的網紅陳沂，日前就曾大膽預測她是要出來選舉，且應該會選上，嗆聲自己看不慣炒作才出來破壞寫好的劇本，說雞排妹是要塑造「女權鬥士」的形象來準備參選，而以評論時事為主的網紅「甩石」，則說：「還要猜嗎？啊不就政治事件」，懷疑雞排妹是在為參政鋪路。

面對流言蜚語，雞排妹在年初三、也是西洋情人節的今天，po出拿著個人品牌「純愛」產品的火辣照片，po文：「先發制人，情人節快樂。上一篇看到有人說因為我而不快樂。我只能說：『看到你們痛苦，真是喜上加喜』」，她也在留言處正面回應參選傳聞，盼外界不要再亂猜她要從政，曝光了年節行程，「我可是從除夕到初二，天天睡到14:00後的人，祭祖拜拜是『志在上香不在準時』，怎麼可能早起跑政治人物的行程啦！」。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

(中時新聞網)