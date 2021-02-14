《易經》是從古至今眾所周知的一部經典，近來更引發全世界的好奇、關注與討論。易經哲理可廣泛應用在生活中的各種層面，例如:可藉由占卜來預測、解決困惑，以做為人生的規劃指南，亦可運用在勘地建築、辦公室佈局及婚喪喜慶、用事擇日等。或許一般人不知道它是一部「無字天書」，既曰無文字又何以稱為典籍?其實「無字天書」是運用大自然的景象來闡述天地的訊息與意境，以達「道法自然」，而獲得益處。

台灣易經大師明月大師表示，八卦中的符號象徵天、地、水、火、雷、風、山、澤，這些都是空間的濃縮符號，如宇宙天空如此浩大，卻用三個陽爻的乾卦就能涵括，在能量學中最容易理解的是「陽施陰承」，即陽光照耀大地才能育養萬物，但陽光是我們看得到的，它只負責生化，至於物體形成後的興衰現象，卻是由另外一個空間的星球所主宰，這股能量也稱「量子光學」。若能瞭解八卦中有什麼卦能接收宇宙的好能量，即可獲益於無形中。

中華易經研究所所長何棰鑨大師詳細指出，現代人大多數居住在密集的建築物中，難免會面臨週遭的各種形煞產生許多文明病和運蹇現象。商人於此發掘商機，設計出各種招財飾品。其實居家任何飾品也很容易卡陰煞，尤其字畫掛錯方位，也會形成負能量，導致運勢蹇滯、身體欠安。又因囿於頻率關係，並非所有物體都能接收宇宙中的好能量，所以必須先將個體相互調頻。而科學家已證實，八卦中的某些卦爻符號能與另一個空間的磁場相互呼應，並能接引宇宙中的能量來對人類或各種動植物產生助益，這種能量，科學家稱為「撓場」，簡單來比喻它就是互映、發射與接收。

中華易經研究所所長何棰鑨大師詳細指出，民眾牛年家中的繪畫該如何擺放才能匯集好能量牛轉乾坤。(圖:資料照片)

苗栗頭份繪畫大師曾聖荏提到，許多民眾會為了增添居宅感觀或因注重風水在家中客廳、玄關、書房等地掛上頗富寓意的字畫或山水畫，用來營造文化氣息或提振家居氣場。因此與兩大易經大師合作，運用卓越的空間想像力，在圖畫中注入靈魂賦予生命，以傳承文化史跡與自然界的奧妙。我們既知圖騰或字畫是富有靈魂、生命的，然而，一幅好的作品擺置在家中就一定能產生助益嗎？

何棰鑨大師說，玩易者當知陰陽表裏，即該熟知先後天八卦中有先天卦為體、後天卦為用的道理，如此才能適才適所；否則，即使是一幅昂貴的名畫或諸類經典字畫，極可能無時無刻的在破壞家中氣場；相反的，擺置得宜則可獲得輔益之功。且圖畫中不可或缺的就是色彩，任何優秀的作品，必然是由許多好的細節所構成，陽宅磁場當然也不例外；大家最該注意的反而是家中的各類物品或圖畫該擺置於何方及會產生正或負能量？

因此何棰鑨與明月大師特別提醒民眾，假設宅向為坐東向西，如家中有象徵四季或梅蘭竹菊的字畫，排列要由東至西（東為春天、西為秋天），如此才會形成正能量，反之則會傷害於無形中；而佛經壁畫懸掛在北、南或西方才會形成正能量，其餘方位都是負能量。諸多虔誠者就因掛錯位置導致長期運蹇體衰；另外由於今年是辛丑、金牛年，大家若有牛的圖騰，知道該置於何方嗎？若懸掛在南方（南方主夏耘，東北主收藏），整年除了做到氣喘如牛外，還會徒勞無功；若置於東北方就會帶來「耕而有獲珠寶藏或從王事金榜揚、雞飛山頭變鳳凰

、方圓規矩家道昌」等正能量。

(中時新聞網)