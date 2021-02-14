嘉義市《中山幹線》攻略大公開，讓情人搭公車浪漫玩到底。（嘉義市政府提供／張朝欣嘉市傳真）

嘉義市《中山幹線》攻略大公開，讓情人搭公車浪漫玩到底。（嘉義市政府提供／張朝欣嘉市傳真）

農曆大年初三剛好也是西洋情人節，嘉義市政府14日推出《中山幹線》情人遊程，讓情人搭公車浪漫玩到底，包括嘉義車站前的大白熊防疫口罩、文化新地標市立美術館、嘉義公園新春LOVE裝置等景點，寵愛伴侶無極限。

嘉義市政府表示，民眾可在嘉義車站選擇步行或租借YouBike到斜對面側的嘉義市立美術館，接著搭乘市區公車《中山幹線》（綠線），在「嘉義火車站」上車、「市政府站」下車，步行到東市場吃在地美味。

接續乘車到「嘉義高商站」下車，步行到嘉義公園與滑草場、星光大滑梯、人行廣場等區；回程從「嘉義高商站」上車、「中央噴水站」下車，即抵達文化路夜市、中正路及興中街商圈。

嘉義車站前的大白熊換上萌萌的笑臉口罩，雙頰紅潤、戴著墨鏡的大白熊，已準備好接受情侶們的放閃自拍，並露出不失禮貌的笑容，提醒大家防疫期間別忘了戴上口罩，與充滿童趣風的大白熊共度甜蜜時刻。

嘉義市立美術館蟬聯2021嘉義市最夯打卡景點，串聯3棟舊建築增改建的嘉美館，包含菸酒公賣局嘉義分局、酒類倉庫、菸酒成品倉庫，吸引眾多網美前來取景，過年期間美術館內部暫停開放，但1樓昭和J11咖啡館與誠品書店自13日起營業。

耍浪漫不忘填飽肚子，嘉義人的大食堂東市場，提供牛羊料理、米糕、排骨酥、春捲、魯熟肉、楊桃冰等美食。文化路夜市及周邊商圈，沙鍋魚頭、火雞肉飯、粿仔湯、米糕、豆花、海產粥、刈包、四神湯都不容錯過。

(中時 )