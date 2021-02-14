疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，集中檢疫所是很重要防線，可以說是入境的延伸，一年來共有331名武漢肺炎確診者是在集中檢疫所中被發現，若漏掉對台灣的威脅將會很大。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午抵台中檢疫所視察，陳時中下午在疫情記者會中表示，集中檢疫所是防疫重要防線，可以說是入境的延伸，這裡面總共容留2萬5000人，發現331名確診個案。

以到2月10日為止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）累計確診數達933例，陳時中說，換言之有1/3的確診者都是在集中檢疫所中被發現的；如果沒有這道防線，漏出幾名個案，對於台灣防疫的威脅將會很大。

陳時中表示，集中檢疫所中除了有相關專案外，也針對高風險還有其他檢疫狀況等疑難雜症的隔離者，只能說「安全」不足以代表檢疫所人員的辛勞，有很多狀況都是不容易處理的。

陳時中提及，曾有檢疫所發生隔離個案脫逃，讓警政幫助協尋，在檢疫所的房間內也鬧得天翻地覆。過程中檢疫所同仁需要安撫個案、讓忙定期量體溫等，對人員、安全後勤、衛生都造成很大威脅。

(中央社)